La UNS le bajó la persiana a la carrera de Medicina en Pigüé y la región

Confirmado. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Sur ratificó la decisión de no abrir un nuevo cursado de Medicina en la sede pigüense de la Universidad Provincial del Sudoeste a partir del año que viene, ni en ninguna otra localidad de la región.

Desde la UNS se aclaró que las dos comisiones que comenzaron a cursar los ciclos 2017 y 2018 en Pigüé continuarán sus estudios en esta ciudad, pero se descartó que comience una nueva cohorte. Tampoco se piensa abrir una en lo inmediato en Coronel Suárez, como se dijo hace unos meses.

La decisión de no habilitar la inscripción 2019 en Pigüé, que había sido anticipada tiempo atrás por La Nueva., fue principalmente fundamentada en la falta de alumnos de la zona en estas comisiones y en la dificultad de encontrar tutores docentes para la cursada. Con esta decisión también se rompe con la consigna de habilitar la cursada durante tres años seguidos.

El rector de la UNS, Mario Sabbatini, aseguró a este medio que la determinación fue consensuada entre el departamento de Ciencias de la Salud y la UPSO, que entendieron que se estaba haciendo demasiado esfuerzo para la poca cantidad de inscritos que había.

“La decisión se fundamente en la falta de alumnos inscritos en la zona, que era el punto fundamental para la puesta en marcha de la carrera. La comisión 2018 debió completarse con varios alumnos de Bahía Blanca, y las perspectivas que había para 2019 eran bajas”, reconoció.

Por ello, explicó, se decidió “descontinuar” la cursada, pensando en que en el futuro se pueda volver a abrir.

“Esto será, por supuesto, en la medida en que vuelva a crecer la expectativa. Ya está todo armado como para que siga funcionando. Mientras tanto, los alumnos que empezaron a cursar en Pigüé, terminarán su carrera allí; está garantizada la continuidad”, dijo.

Sabbatini reconoció que había otra expectativa respecto de la recepción que iba a tener la carrera en la zona.

“En ningún momento tuvimos la idea de completar los cupos con alumnos de Bahía Blanca, porque con ellos no se cumple con el objetivo de que se reciban y se queden trabajando en la zona. Pero llegamos a un consenso y la UPSO, que si bien no participa de la parte académica, sí lo hace desde la organización y financiamiento de parte de los gastos, estuvo de acuerdo”, concluyó.

Un proyecto de apertura que no prosperó

La carrera había sido anunciada en 2016 como un proyecto de apertura de la UNS hacia la región, con la idea de abrir, a partir de 2017, una comisión de 16 alumnos de la zona que cursaran la carera de Medicina en Pigüé. La parte académica correspondería a la casa de altos estudios bahiense y se garantizaba el mismo nivel de enseñanza y de calidad de profesionales recibidos respecto de quienes cursan en Bahía Blanca; la exigencia y los contenidos serían los mismos en ambas sedes.

El acuerdo, en principio, estipulaba la realización del proyecto durante tres años, con la posibilidad de extenderlo en el tiempo.

En 2017 se anotaron 24 aspirantes de la zona, y en 2018 lo hicieron 14. En el primer año, solo once de los inscritos comenzaron efectivamente el cursado, mientras que este año lo hicieron solo ocho.

Por ello, para completar el cupo de ingreso complementario, se permitió el ingreso de cinco y de ocho alumnos, respectivamente, anotados en esta carrera en Bahía Blanca.

Sin embargo, a mediados de este año, el decano del departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, Pedro Silberman, había asegurado a La Nueva. que peligraba la continuidad del dictado de Medicina en Pigüé. En ese momento, señaló que había falta de difusión sobre la carrera y que el municipio de Saavedra no cumplía con algunas cuestiones fundamentales del acuerdo, vinculadas al acceso a la cursada a algunos trabajadores municipales o el facilitar una fotocopiadora para los estudiantes, entre otras cuestiones, por ejemplo.

Incluso, llegó a decir que Coronel Suárez era una posible sede para la carrera a partir del año que viene, algo que finalmente no ocurrió.

En ese momento, estas declaraciones tomaron en frío tanto a autoridades de la UPSO como del municipio de Saavedra, se dio un cruce de declaraciones respecto de la veracidad de lo planteado desde el departamento de Ciencias de la Salud y se llevaron a cabo varias reuniones para que la carrera de Medicina no tuviera el vaticinado fin; algo que, al final, no se pudo conseguir.