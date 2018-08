Impacto de la crisis de la economía

La polémica ante la decisión del Gobierno nacional de quitar los aportes sojeros hizo que intendentes del PJ tomen la posta. Ya durante la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados bonaerense se rechazó la eliminación del Fondo Federal Solidario, que había sido creado por Cristina Fernández de Kirchner en 2009 y cuyo recorte representará 35 mil millones de pesos menos para obras de infraestructura en las provincias y municipios.

“Primero, prometieron una ‘lluvia’ de inversiones, después le echaron la culpa a la ‘tormenta’ externa y lo único real es que hicieron un ‘tsunami’ de ajustes y tarifazos”, tiró el diputado Federico Otermín, referenciado en el intendente lomense Martín Insaurralde. Los alcaldes judicializan el reclamo junto a la Defensoría del Pueblo.

No hay dudas, que algunas decisiones económicas de Mauricio Macri caen como piedras sobre el propio tejado bonaerense de María Eugenia Vidal. En el almanaque la mandamás de Cambiemos ya tiene anotada una negociación política para obtener el Presupuesto para su gestión gubernamental 2019, justamente su último año al frente del Ejecutivo provincial.

Vidal sabe y proyecta su “ley de leyes” con un fuerte ajuste pautado por la Casa Rosada y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso, necesita acercarse a algunos actores opositores que se vuelven necesarios para conseguir los votos antes de fin de año dentro de la Legislatura. En esa “foto” asoman el tigrense Sergio Massa y los alcaldes del “peronismo dialoguista” del Conurbano .

El bloque massista del Frente Renovador tiene bajo la manga una carta de negociación futura. Se trata de un proyecto que hablitaría a los intendentes municipales a convocar a elecciones locales anticipadas separadas y con antelación a la convocatoria general en la Provincia y en la Nación.

Hay otros asuntos importantes para la administración Vidal. El crítico momento económico deja en claro una vez más, que si el jueves próximo, la propuesta salarial del Gobierno continúa siendo insuficiente, los docentes volveran a llevar adelante medidas de fuerza. Es decir, si no hay propuesta superadora, el sindicalismo docente reflotará el paro de 72 horas (frenado en su momento por la conciliación obligatoria).

Pero hay una cuestión que dominará a esa reunión paritaria, incluso al punto de opacar la pelea salarial, el tema “infraestructura escolar” a partir de la muerte de la vicedirectora y auxiliar docente de la escuela primaria de Moreno, a causa de una explosión de gas por la cual habían realizado ocho reclamos ante el Consejo Escolar.

La propia Vidal reconoció que "no podrá" resolver los problemas edilicios escolares en 4 años. Ante eso, la Legislatura podría declarar la emergencia en infraestructura escolar, de prosperar una iniciativa del massismo.

El texto parlamentario establece la emergencia por un año en todo el sistema escolar para solucionar en forma urgente los problemas edilicios que padecen las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires. Plantea como objetivo garantizar el suministro de gas, luz y agua potable en todas las escuelas, como también la seguridad edilicia.

“En distritos con problemas de infraestructura escolar, queremos que se destine el 100% del Fondo Educativo a revertir la situación”, dijo el jefe del bloque de senadores, Roberto Costa (Cambiemos)

“Estamos trabajando para que el dinero que llega de la Provincia realmente se utilicen en infraestructura escolar, creemos que alcanza lo que reciben los consejos escolares y el Fondo Educativo (los municipios) para que las escuelas estén en buen estado”, sostienen desde el oficialismo.

Diferenciación

La estrategia gubernamental de calle 6 es diferenciarse lo máximo posible de los K. Para la gobernadora las obras públicas que se han hecho en la Provincia, empiezan y se terminan. “Transparentes, no carteles vacíos durante años sin respuesta para nadie", señala.

“En nuestra gestión se observa lo que no se podía mirar en 30 años de mala política. Ese es el cambio que representamos”, dicen referentes legislativos de Cambiemos tras un cónclave de análisis de coyuntura.

"Nos enoja la corrupción, la desidia, lo que se robó, lo que falta, lo que queda para hacer, sigamos transformando ese enojo en acciones concretas para cambiarle la vida a los vecinos. Sabíamos que no iba a ser fácil, que nos encontrábamos con una Provincia colapsada pero en sólo tres años dimos pasos gigantes y los bonaerenses lo saben", aseguran.

Con la inflación por las nubes, rematan: “La oposición debería ponerse a trabajar en lugar de querer instalar que el Ejecutivo carece de sensibilidad social ya que son momentos de ayudar y no de sacar ventajas políticas”. Según el presidente Macri el “rebote inflacionario” originado por la devaluación provocará que aumente la pobreza en los próximos meses.

Desde el espacio de Unidad Ciudadana hablan de “operaciones político-mediáticas” que se realizan desde el sector de Cambiemos y que forman parte de una campaña de desprestigio contra el kirchnerismo que, “responde a un revanchismo que no construye”.



En movimiento

Con sutileza para evitar imprudentes definiciones políticas, distintos actores de las fuerzas que componen Cambiemos, como el radicalismo, ya adelantan diagnósticos de cara al año electoral que se viene.

Días atrás en Pigüé hubo una nueva reunión seccional del radicalismo, modalidad impulsada por el presidente del Comité Provincia, y también vicegobernador Daniel Salvador.

Los temas que se charlaron giraron sobre dos ejes: las elecciones partidarias de octubre, donde parece allanado el camino para una nueva lista de unidad con el actual vicegobernador a la cabeza; y las elecciones generales del año que viene, donde también se aspira a mantener la presencia radical en la fórmula, y donde la figura de Salvador parece tener todos los boletos para aspirar a renovar su cargo.

Y uno de los nombres que sobrevolaron el mitín boina blanca en Pigüé – que no estuvo físicamente por no pertenecer a las filas de la UCR --, pero que fue parte de las especulaciones, sobre todo por el impacto que hacia dentro de Cambiemos tendría una definición de su líder, Elisa Carrió, es el del bahiense Andrés De Leo, quien hasta el momento no ha mostrado ninguna de sus cartas.

“Lilitos” de la Coalición Cívica, vienen ratificando el apoyo y la confianza incondicional que hoy por hoy profesa la dirigente chaqueña para con el legislador local. En el caso que Carrió pida un lugar en la Sexta, ¿alguien duda de que se lo darán? Las primeras especulaciones.