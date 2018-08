Se puso en marcha el primer torneo de básquetbol en Empleados de Comercio

“Esta iniciativa la veníamos pensando desde hace tiempo con Miguel Aolita, secretario general del sindicato de la Asociación Empleados de Comercio. Se compró el tablero, se cambió el piso de la cancha, se mejoraron los baños y era obvio que teniendo algo así, con la virtud de los compañeros que se movilizaron, íbamos a cumplir el objetivo de poder desarrollar un torneo”.

La frase corresponde a Roberto Opazo, secretario de Deportes del sindicado, quien anunció con satisfacción el inicio del primer Torneo Interno de Básquetbol, que se desarrolla en el coqueto gimnasio que el gremio posee en calle Rodríguez 60.

“Veníamos con muchas expectativas. Estábamos esperando que el gimnasio quede en las condiciones que está hoy. Sin hacer muchas propaganda ni publicaciones logramos sumar una cantidad importante de equipos. Si esto sale bien va a tener una gran repercusión e iremos sumando equipos a lo largo de los años”, sostuvo el dirigente gremial.

Del certamen participan 9 equipos, que juegan una primera ronda todos contra todos para luego terminar con una etapa de playoffs, con la disputa de cuartos de final, semifinales y final, al mejor de tres cotejos cada serie. El certamen durará alrededor de 4 meses.



“Esto no es trabajo de una solo, sino que se requieren de compañeros de la comisión directiva, para llevar los controles, otro para planillar y demás. Esto sin ayuda era imposible. La intención es que esto perdure en el tiempo. Por el momento las cosas van bien, hay muy buena predisposición, ya que teniendo en cuenta que es un juego de mucho roce se están acatando al reglamento e incluso esperan que llegue el día de la premiación”, señaló Opazo.

“Queremos que se aun torneo donde predomine la amistad y la posibilidad de conocer nuevos compañeros. Es una competencia, aunque queremos que la pasen bien”, añadió.

Algunas de las empresas que participan son Vea, Macro, Jaguar y la UTA, que interviene como invitado, entre otros.

“A excepción de la UTA, como todo torneo que organizamos en el área de Deportes del sindicato pueden participar solamente los empleados de comercios afiliados a la entidad. Este año, que es el primer torneo que hacemos, invitamos a la UTA por cortesía, caballerosidad y compañerismo, teniendo en cuenta la amistad que quedó con ellos tras las Olimpiadas Intersindicales. Tuvimos el apoyo de los demás participantes”, expresó el titular de Deportes del sindicato.

El certamen comenzó hace una semana y tiene el arbitraje de los colegiados de la Cooperativa.

“Nos está yendo muy bien. La modalidad es la tradicional de 5 vs 5, aprovechando que tenemos un gimnasio en inmejorables condiciones. Se juegan los martes y miércoles a las 21 y 22. Además los compañeros pueden venir a entrenar al Polideportivo. Es algo que se le concede a los afiliados”, contó.

Opazo anticipó que “una vez culminado el certamen se entregarán trofeos a todos los equipos y como en esta ocasión terminará junto a la segunda fase de los Torneos Evita, que comienza el 3 de septiembre, haremos una premiación y fiesta en conjunto con toda la área de Deportes”.

“Queremos que este torneo llegue a la misma cantidad de años que lleva el de fútbol, que ya suma 7, como la maratón, que en ya estamos trabajando para que en octubre sea otra fiesta del sindicato”, opinó.

Por último, sostuvo que “hay un empeño mayúsculo para que las cosas salgan bien. El grupo de trabajo es muy bueno y tengo la suerte de tener esta oportunidad que me dio Miguel”.

Encuentro enriquecedor

Los afiliados al gremio podrán formar parte de la presentación que dará Claudio María Domínguez el 16 de septiembre, a las 17, en el Teatro Don Bosco.

En esta oportunidad, en la ciudad va a hablar y reflexionar sobre “Cómo Crear la Mejor Versión de Vos Mismo” donde abordará diferentes temas que en ocasiones generan bloqueos o postergación en la vida.

Asuntos como el karma, la diversidad, la salud, la abundancia, las relaciones familiares, el sentido de la vida, aspectos que aunque no afecten a todos por igual, es necesario pensar y profundizar en el que influya en cada uno, para poder resolver, continuar y ser protagonista de la propia vida y no un mero espectador.

Los afiliados a la Asociación Empleados de Comercio acercándose a Rodríguez 60 presentando el carnet de afiliado puede adquirir su entrada a $100. Para los primeros 50 que se acerquen se le entregará una gratuita. En caso de necesitar más pueden comprarla en la misma sede gremial.

Mes del niño



El próximo domingo en nuestro país se celebra el Día del Niño y los afiliados a AEC cuentan con un 25% de descuento en las farmacias sindicales en productos seleccionados para los más chicos.

Hay una gran variedad de opciones entre las cuales elegir el mejor regalo, desde perfumes, shampoo, esponjas de baño, pinturitas para las niñas, productos especiales para que jueguen los bebes, kit de baño infantil, entre otros elementos para que disfruten los más chicos. Hay con personajes de Disney, superhéroes, Minions, Peppa Pig y mucho más.

La promoción del 25% de descuento para la compra de estos productos culminará el 19 de agosto. Las farmacias de la Asociación Empleados de Comercio funcionan en Rodríguez 60 de lunes a viernes, de 8 a 20. y los sábados de 8.30 a 12:30, y la otra está en 9 de Julio 445 abierta todos los días del año durante las 24 horas.

Se puede optar por pagar con tarjetas de crédito Mastercard, Visa, Nativa y Cabal, hasta en 3 cuotas sin interés en perfumería y accesorios. Para abonar con débito se puede utilizar Maestro, Visa Electron y Cabal.