Polémica por los baños para todes en la plaza y un gigante viene por todo

--Hola, Juan María ¿Cómo va todo? Que te parece ya que estamos cerca del mediodía si mejor no cambiamos el café por una cervecita. El calor me está matando...

--Ja. Eh, no es para tanto...Siempre encontrás algún motivo para entrarle a la birra. Pero te acompaño porque tenés razón, la temperatura no nos da respiro.

--Y ya que el fútbol está de vacaciones empezá con algo positivo en lo económico para empezar a despedir el año...

--¿Y quién te dijo que soy mago? Con los nuevos tarifazos que se vienen y la malaria general me están pidiendo un milagro, pero igual voy intentar cumplir con tu deseo. Te traje algo del gas.

--¿Me estás cargando?

--Noo, no tiene que ver con lo que vamos a tener que pagar, sino que con el proyecto destinado a exportar gas desde Bahía. Yo sé que no va arreglar el problema de los consumidores en el corto plazo, pero al menos será una nueva fuente laboral para Bahía, una posibilidad que muchas ciudades no tienen.

--Ok, avanti entonces.

--Me enteré que en los próximos días van a llegar directivos a Bahía para empezar a ultimar detalles para poner en funcionamiento la barcaza que licuará el gas y de paso avanzar en lo que hace a la instalación en una segunda etapa de una planta terrestre en la zona de Galván.

--Ayer leí que la barcaza ya viene en camino desde China.

--Así es, quizás desde febrero esté amarrada en Mega. En el invierno el gas será despachado en buques hasta el regasificador de Escobar porque los gasoductos en los meses fríos no dan a basto y el resto del año será exportado. Pero si querés tengo alguna otra buena noticia.

--Dale, te sigo...

--Entre el 10 y el 15 de enero va a estar gente de un consorcio sudafricano-canadiense interesado en el ferrocarril a Vaca Muerta pero quieren ver los talleres Maldonado para reactivarlos y utilizarlos como una base de operaciones. Acordate que el gobierno nacional licitó su recuperación pero no hubo interesados.

--Y a eso sumale que se sigue postergando la licitación de ese ramal por el tema del riesgo país...

--Sí, pero de última será YPF y otras petroleras las que pongan la mosca porque lo consideran fundamental. Ah... me olvidaba, tengo algo de otro emprendimiento industrial, este destinado a fabricar torres para molinos eólicos.

--Ya me habías comentado que el gigante Vestas quiere montar un centro logístico para atender a los parques eólicos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

--Sí, de hecho ya comenzaron los trabajos en el Parque Industrial, pero este es otro proyecto de una empresa que en lugar de fabricar torres metálicas se dedica a torres de hormigón. No tengo muchos más datos, pero también se instalará en el Parque Industrial y ocupará a unas 100 personas.

El regreso de los baños públicos en la plaza

--Bueno, veo que le sacaste lustre a la olla y algo positivo trajiste, pero te cambio de tema. ¿Leíste ayer la nota de Marito sobre el regreso de los baños públicos en la plaza Rivadavia?

--Sí, y vi el revuelo que se armó en las redes porque van a ser unisex. Sobre este tema te puedo asegurar que la decisión de la muni de licitar las obras el 10 de enero tiene que ver con los cientos y cientos de reclamos que ha venido recibiendo Héctor para que haya baños en la plaza.

--Claro, allí funcionaron hasta 2004, cuando Lopes los clausuró porque sólo aportaban problemas.

--Exacto, si bien su antecesor, Jaime Linares, los había remodelado, al ser subterráneos periódicamente había que bombear los líquidos hacia el colector cloacal de calle Chiclana y todo era una mugre y foco de conflictos.

--¿Y van a ser para los dos géneros?

--Exacto. Tendrá un único acceso, el mismo para hombres y mujeres, a tono con la tendencia de igualdad de género. Los muros exteriores serán de hormigón armado, aunque la mayor parte de la superficie será vidriada y sanitarios antivandálicos.

--Me imagino el revuelo que se debe haber armado por el tema del acceso único.

--Y si... la polémica comienza a estar en la calle pero en la Muni dicen que responde a las nuevas tendencias.

--Habrá que adaptarse amigo...

--Así parece, pero algo había que hacer. Hoy no hay baños públicos en el centro, los bares no te dejan pasar a los suyos si no consumís y la gente termina yendo a la Muni o a la Coope de calle Belgrano.

--Bueno, convengamos que los que funcionaban antes no eran muy familiares que digamos, sobre todo en ciertos horarios.

--Ni hablar, y en estos ya te adelanto que al poco tiempo van a tener que contar con vigilancia policial y en la Justicia que se preparen para las denuncias por acoso, etc, pero insisto, la decisión de la muni tiene que ver con la gran cantidad de pedidos para que regresen los baños públicos.

--Ahora también están los que se quejan porque la obra tiene un presupuesto de 2,6 millones de pesos, con inodoros que cuestan 65 mil pesos cada uno.

--Si nadie se quejara porque se hace o no se hace no sería Bahía. Estuve averiguando sobre ese punto y no sé si resulta descabellado porque al ser antivandálicos, como los que funcionan en las cárceles, los costos son otros. Igual veremos qué pasa en la licitación del jueves 10 de enero.

--Bueno, sólo espero que estén mejor terminados que la peatonal de calle Alsina.

--Coincido. El otro día me mostraron unas fotos del ingeniero Gabriel Hernando, un especialista en cálculo y estructuras, sobre las nuevas roturas que están apareciendo en el cruce con Lamadrid. No en el articulado sino donde se hicieron los cruces. Se está desgranando el hormigón, aparecen las estructuras a la vista, con lo cual, según Hernando, hay muy mala ejecución de la obra y ha faltado inspección.

--Che, cambiando de tema, aún no me dijiste nada del conflicto que se inició en DOSEM, la obra social de los municipales. ¿Nueva ruptura entre el gobierno y el gremio?

--Así parece, pese a que el sindicato acaba de cerrar un aumento del 41 por ciento.

--¿En Alsina 65 vuelven a hablar de campaña política? Te pregunto esto por las vinculaciones de la cúpula del gremio con el massismo.

--Eso dicen. Desde el sindicato hablan de una intervención lisa y llana de la obra social a partir de las designaciones hechas por Héctor.

--¿Y en el circulo del intendente qué dicen?

--Que todo fue una respuesta a la intimación realizada a Gay por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a que el 1 de enero la Muni nombrara cuatro cargos de ley. Me dicen que pese a esa intimación Héctor le trasladó la nota a DOSEM y que los dos cargos principales, director general y tesorera, terminaron siendo los que propuso el sindicato.

--¿Y los otros dos?

--Una es la jefa de compras del municipio que estaba en el Hospital Municipal y el otro es un contador que se eligió por fuera de la comuna porque no había contadores disponibles en la Muni. Incluso me dicen que no es una intervención sino una imposición del Tribunal de Cuentas a partir de varias observaciones al funcionamiento de DOSEM hechas a lo largo del año.

--Mmmm, me temo que esto irá para largo.

--Quizás, pensá que a la medida de fuerza de los inspectores de tránsito se le podrían sumar en las próximas horas el personal destinado a tareas de fumigación. Veremos cómo sigue la historia.

--Te cambio de tema. ¿El miércoles se aprueba el aumento del boleto a 25,25 pesos la tarifa plana?

--No lo descartes, pero por lo que sé hay mucha bronca en la oposición en el Concejo por la sesión extraordinaria convocada por Nico Vitalini para ese día. Se quejan porque se habría mandado sin consultarlos y se enteraron en un brindis que hubo el viernes para despedir el año.

¿Un 17 de octubre para Caspe?

--¿Del tema Caspe sabés algo más?

--No, me dicen que está muy golpeado por la denuncia en su contra y que espera una rápida definición de la justicia. Mientras tanto en las redes sociales sigue en actividad un grupo creado en Facebook pidiendo su restitución en el cargo.

--Sí, me dijeron que incluso están pensando en hacer una manifestación frente a la Comuna para pedir que lo reincorporen.

--No sé si eso se hará porque el mismo exfuncionario pidió que no la hagan por “respeto a la integridad de su familia”, aunque la idea se habría reavivado.

--¿Y del tema del docente separado preventivamente de las Escuela del Ciclo Básico?

--Yo te diría que dejemos que las actuaciones judiciales avancen y esperemos. En estos temas hasta que no se demuestre la culpabilidad de alguien no se debe escrachar a nadie y te aseguro que en este caso se trata de una persona muy conocida en Bahía.

--Ok. ¿De la región tenés algo?

--Me llegó un jugoso rumor que anda circulando por Adolfo Alsina, distrito que tiene como intendente a David Hirtz, uno de los radicales más influyentes dentro del armado de Cambiemos a nivel provincial.

--¿Y el veterano dirigente es el protagonista del rumor?

--En efecto. La versión que anda circulando es que estaría evaluando la posibilidad de promover una renovación en la intendencia y dar un salto a algún estamento provincial en 2019.

--¿Suena fuerte el rumor?

--En su entorno no lo confirman, por supuesto, pero tampoco lo descartan. “Uno tira la pregunta y la respuesta son risitas nerviosas y silencio cómplice”, me chimentó un amigote de aquellos pagos. En rigor, Hirtz es un radical respetado en la región y en la Provincia, con un currículum político extenso y hombre de lazos estrechos con Mariu Vidal y Daniel Salvador. Además, es uno de los pocos que tiene una visión de desarrollo con perspectiva regional.

--Uff, justo lo que más nos hace falta...

--Y fijate hasta qué punto, que actualmente está trabajando con legisladores e intendentes de la zona, junto a un equipo de asesores, para delinear un paquete de ideas que promuevan la integración de la región en los planes de desarrollo de Bahía Blanca, sobre todo en materia de logística, transporte y energía. En pocos meses lo presentarían.

--Me estás diciendo que tiene todo para dar el salto...

--Más bien que, si se diera, no sería algo extraño, más allá de que por ahora Hirtz juega al misterio.

--¿Tiene un sucesor al que pueda bendecir?

--Ese precisamente es el quid de la cuestión. El que suena como candidato natural por su línea es el actual director de Turismo, Javier Andres.

--Si hablás de “su línea”, quiere decir que hay otra...

--En efecto. Adolfo Alsina fue el único distrito de la Sexta Sección que este año tuvo dos listas para las elecciones de autoridades partidarias de la UCR, y no se puede obviar que Hirtz terminó ganándole el comicio por apenas 24 votos al concejal Facundo Montenegro. Fue por 214 sufragios contra 190, con derrota 137-161 en Carhué que pudo remontar gracias a la victoria que obtuvo en otras localidades del distrito.

--Todo indica, entonces, que Montenegro participaría de la interna de Cambiemos en 2019, ya sea contra Hirtz o Andres.

--Salvo que haya un acuerdo político que hoy pocos dan como una posibilidad, ese sería el escenario, lo que sin dudas condicionará la decisión personal de Hirtz de quedarse a pelear en el pago chico o promover una renovación.

--Recapitulando de anteriores charlas: a la reelección va Carlos Bevilacqua en Villarino, casi seguro Raúl Reyes en Dorrego y veremos qué pasa con Hirtz en Adolfo Alsina...

--Y sumale alguna fichita a Sergio Bordoni, en Tornquist, ya que estamos.

--¿Confirmado?

--No, pero el run-run está instalado.

--Bueno, veremos qué pasa acá en Bahía con Héctor...

--¿Tenés alguna duda que irá por la reelección?

--Casi ninguna, pero aún falta mucho.

--Bueno, pagá las cervezas y nos vemos el año que viene. Eso sí, con café.

--Dale, muy buen 2019 y hagamos fuerza para que así sea para todos los argentinos.