Se viene una gran obra de asfalto y el acueducto está cada vez más lejos

--Buen día Juan María. ¿Volviste a festejar ayer? Qué pena que se les escapó el campeonato del mundo.

--Veo que seguís sangrando por la herida, pero te recomiendo que veas hoy la fiesta que vamos a armar en el Monumental. Aunque capaz te pasás el domingo con el canal Volver recordando cuando levantaron alguna copa.

--Del mundo tres, pero mejor vayamos a lo nuestro porque se acerca Navidad y tenemos que pasar las fiestas en paz. Así que empezá con algo positivo, aunque no deben abundar las buenas noticias.

--Te juro que esta semana me costó encontrar algo positivo, pero te lo traje.

--Dale, avanti entonces.

--En medio de la debacle de las grandes obras públicas, traje tres para Bahía, con fondos municipales, que serán muy importantes. En enero según me dijeron se van a licitar 20 cuadras de asfalto en la calle Don Bosco, desde las vías del ferrocarril hasta el ex Camino Parque Sesquicentenario, hoy ruta 33.

--Muy buena noticia porque Don Bosco en ese tramo está destrozada. ¿Cuánta guita va a invertir Héctor en esta obra?

--Unos 15 palitos.

--Ok, muy buena noticia, pero te quedan otras dos obras por comentar.

--No te pongas ansioso. La segunda novedad que tengo es que también en enero, más precisamente el lunes 7, comenzará la pavimentación de Parera, una obra clave para el sector este de la ciudad. Y la tercera, antes que me apures, tiene que ver con el alumbrado público.

--¿Qué van a hacer?

--En la Muni se está analizando un ambicioso plan de reconversión de alumbrado público a led. De este tema ya te hablé hace mucho, pero ahora me dijeron que las obras comenzarán en el segundo trimestre de 2019. No es algo menor, pensá que se destinarán entre 40 y 50 millones de pesos para modernizar no menos de 5.000 luminarias.

--Bueno, admito que me sorprendiste con estas obras en medio de un panorama durísimo. Ayer leí que corren riesgo varias inversiones importantes para Bahía y la región como la futura ruta segura en la 3, entre Azul y Dorrego, el tren a Vaca Muerta y la mal llamada autopista a Monte Hermoso.

--Así es, la postergación hasta nuevo aviso del sistema de PPP por las dificultades de financiamiento a causa del aumento del riesgo país hace que todo esté suspendido. En cuanto al tren a Vaca Muerta lo más probable es que su costo lo asuma YPF, que está jugando a pleno con Bahía, mientras que el proyecto de autopista a Monte y los accesos a los puertos lamentablemente está más muerto que vivo.

--Ya que estamos hablando de grandes obras. ¿Qué novedad tenés del acueducto desde el río Colorado?

--Uhh..., justo tocaste un tema muy delicado. Si bien la obra no está caída, el tiempo pasa y no se avanzó en lo más mínimo. Hace meses que fue la licitación y ni siquiera pudo ser adjudicada.

--Desde 2008, con Scioli, venimos con esta historia...

--Así es, y en la anterior gobernación se había conseguido un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la licitación se efectuó en julio pasado. Desde entonces todo ha sido cuesta arriba, con interminables trámites burocráticos.

--Pero no me vas a decir que no se hace por la burocracia...

--En realidad eso es lo que vinieron argumentando desde la Provincia. Me decían que al haberse presentado muchas ofertas la selección del ganador llevaba mucho tiempo. Sin embargo, el verdadero motivo es otro.

--¿No está la plata?

--La del crédito internacional está, pero no la que tiene que poner la Provincia. Pero el tema no termina allí.

--¿Por?

--Porque la administración Vidal tiene y tendrá fuertes restricciones presupuestarias por las obligaciones que le pasó la Nación y por el elevado costo del endeudamiento que contrajo. Te repito, la plata del exterior está, falta la bonaerense.

--¿Pero ese costo no se había incluido en el presupuesto provincial?

--Desde hace 10 años en todos los presupuestos hay dinero previsto para el acueducto pero la cosa no avanza. Ahora la provincia tendría que poner unos 40 palos verdes, lo que representa una montaña de plata. Me dicen que la idea es seguir demorando la adjudicación y ver si se puede otorgar la obra en el tercer trimestre de 2019. Una vez que empiecen, los trabajos demorarán tres años.

--Parece que las prioridades cambiaron...

--Eso dicen los que ven que la mira está puesta ahora en el Plan Maestro del río Salado. Mientras tanto en Bahía, como todos los fines de año, ABSA “hace agua” y deja muchos barrios sin suministro.

Machirulos y denuncias

--Bueno, mejor te cambio de tema, ¡qué revuelo se armó con la denuncia a Caspe en la muni!

--Sí, y me parece que Héctor se apresuró haber dicho públicamente un día antes que le iba a pedir la renuncia a cualquier funcionario suyo que fuese denunciado.

--Capaz se la veía venir...

--Es posible, pero ¿qué pasará si llueven las denuncias o si incluso él mismo es denunciado en una causa armada políticamente? No te olvides que estas cosas que luego quedan en la nada, son más frecuentes de lo que parecen. Ojo que en los próximos días puede aparecer algún otro político mencionado. En fin... se trata de un tema delicado donde recién la última palabra la tendrá la Justicia.

--¿Se supo algo más de la cuenta de Instagram que la semana pasada se hizo famosa por denunciar anónimamente a presuntos abusadores sexuales de la ciudad?

--La novedad es que el mismo finde que vos y yo hablamos del tema se disolvió y, vaya a saber uno por qué, apareció con nuevo nombre.

--¿Cómo?

--Como lo escuchás. Pasó de ser “noesnobahia” a “noesno.bahia”, aunque con el mismo avatar. Pero lo que más me llamó la atención no es eso, sino que gran parte de los denunciados en la cuenta original desaparecieron y asomaron nuevos escraches.

--¿Escraches o denuncias?

--Las denuncias se hacen en la Justicia. La misma página lo dice en su descripción: “Creado para quien quiera expresar su situación de abuso/acoso, desde el anonimato, o no pueda hacerlo, y contenernos entre todxs”. Si tirás la piedra y escondés la mano, y encima no lo hacés donde corresponde, sino en una página anónima en una red social, suena a escrache.

--En esta disiento con vos, amigo. No niego el valor de la denuncia en la Justicia, pero a veces hay cuestiones que no están tipificadas como delito e igual son agresiones, y no está mal usar las redes sociales para advertir a otros.

--De acuerdo amigo, pero en este caso también hay de todo y no pueden pagar justos por pecadores, pero nos fuimos del tema municipal y tenía algo para comentarte.

--Dale, volvamos. ¿Qué tenés?

--Me dicen que la Muni está un poco complicada en el tema del aumento del boleto porque, si bien presentó alguna modificación a la propuesta original, esta todavía no terminó de convencer a los concejales opositores. Incluso me dicen que hasta el momento no reuniría las firmas necesarias en la comisión de Tránsito y Transporte para que el proyecto de aumentar la tarifa plana a 25,25 pesos pueda ser tratado.

--¿Y entonces?

--No le quedaría otro remedio al intendente que disponerlo por decreto.

--Eso ya sucedió hace algunos años, pero antes que me olvide. ¿Te diste una vueltita por el lanzamiento del Centro de Estudios Bicentenario de Federico Susbielles?

--No, pero mis informantes me confirmaron lo que te dije hace una semana. Más allá del excelente objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación local y trazar líneas de acción hacia el futuro, el acto forma parte de la idea del senador bonaerense de llegar a la intendencia.

--¿Quiénes estuvieron en el auditorio de calle Corrientes?

--Varios de los que podrían juntarse en un frente anti Macri en Bahía Blanca. En primera fila se pudo ver a Virginia Linares, Carlos Fabaro, Marcelo Feliú y Alejandro Dichiara, entre otros. Veremos como sigue esta historia.

--¿Se suma Woscoff?

--Aún no lo sé, pero acordate que Ruli está muy activo y que ya se dio a conocer la alianza que logró Integración Ciudadana con el GEN.

40 aprehendidos por semana

--Bien, pero ahora dejemos la política para meternos en las cuestiones judiciales. Aún no me tiraste ningún dato de Tribunales.

--Ok, el otro día me encontré con un boga amigo, que trabaja en la fiscalía de flagrancia, y me dio algunos datos que me sorprendieron.

--¿Flagrancia...? Recordame de qué se trata.

--Son tres unidades que intervienen en los delitos en los cuales se descubre a los autores “con las manos en la masa”, para decirlo de una manera gráfica. Siempre y cuando el delito prevea penas menores a 15 años de prisión y no sea culposo.

--Ah, está bien ¿Y qué datos te aportó tu abogado amigo?

--Que tienen cada vez más cantidad de aprehendidos. Cada uno de los tres fiscales cuenta con turnos semanales y recibe no menos de 40 aprehendidos cada 7 días.

--¿¡40!?

--Sí. Respondí lo mismo. A mí también me pareció mucho. Y me dijo que la cifra crece especialmente los fines de semana. El pasado, por ejemplo, hubo 25 arrestados entre sábado y domingo.

--Supongo que están al límite con los recursos...

--Tal cual, eso me lo reconoció, aunque también me aclaró que es un sistema -en Bahía creado hace más de 10 años- de rápida resolución de las causas, de 20 días prorrogables por otros 20.

--¿Me dijiste que el boga te dio más de un dato llamativo?

--Sí, además me marcó otra situación muy preocupante de la realidad, ya desde el punto de vista social: el aumento de casos, en comparación con el año pasado, tiene que ver con la violencia, y no solo la de género, sino la urbana. “Tienen un montón de causas por peleas, muchos casos de daño y lesiones leves”, me dijo textualmente el boga.

--Me imagino. Esa información respalda lo que uno ve a diario en la calle. La gente está cada vez más intolerante.

--Sí. Te comento algo más del ámbito judicial, aunque en este caso también tiene relación con la región.

--Te escucho.

--Se jubiló el juez de Garantías del Joven de Tres Arroyos, Alberto Daniel Gallardo, quien se encontraba de licencia desde mediados de este año.

--¿Y quién lo reemplaza?

--La Suprema Corte decidió que su lugar lo ocupe, desde el 1 de enero próximo, la doctora María Elena Baquedano, del Cuerpo de Magistrados Suplentes, quien venía desempeñándose en el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía, uno de los tres cuerpos que tiene a cargo juicios por delitos de importancia, como homicidios o violaciones. Esta situación, lógicamente, mejorará el servicio del fuero de Menores en la vecina ciudad pero, en contrapartida, afectará la atención en el ámbito local.

--¿Y cómo se resuelve en esos casos, cuando un tribunal se queda sin un juez o tiene un puesto vacante?

--Con la intervención subrogante de un juez de otro tribunal.

--¿Es el problema habitual de la manta corta?

--De alguna manera sí, aunque debo reconocer que en los últimos años, en líneas generales, se mejoró bastante con los nombramientos en el ámbito judicial. Lo que habrá que tener en cuenta ahora, como una de las prioridades, es la fiscalía del fuero de Menores en Bahía, porque de las tres unidades solo una tiene titular, que es la doctora Betina Úngaro.

--¿Y el resto?

--Estaban ocupadas por los doctores Cristian Yésari y Pedro Morán, quienes ya juraron y ahora se desempeñan como jueces, el segundo en el mismo ámbito y el primero en un tribunal en lo Criminal.

--Bien.

Panperonismo regional

--¿De la región tenés algo?

--En el plano político, una de las fotos más contundentes de la semana fue la del clan Bevilacqua en la presentación de Alternativa Federal, el espacio político justicialista que están construyendo Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto como alternativa al macrismo y al kirchnerismo. A Carlos, Gustavo y María Fernanda se los pudo ver sonrientes entre los seis gobernadores que se sumaron a los referentes, dos vicegobernadores y más de 150 legisladores e intendentes que se unieron a la movida.

--Podemos decir entonces que ya está definida no sólo la candidatura de Carlos Bevilacqua a la reelección en la intendencia de Villarino, sino también para qué fuerza nacional jugarán él, nuestro exintendente y actual diputado nacional y la diputada provincial en 2019.

--Aún es muy temprano para esos análisis. Lo de esta semana fue, antes que nada, una muestra de lealtad a Massa en devolución a no pocas gestiones que el tigrense ha hecho por Villarino. Más adelante se verá si es, además, un respaldo a un proyecto político de unidad.

--Al que no vi en la foto fue al otro diputado provincial del Frente Renovador de la región, Pablo Garate...

--No, y por el momento va a ser difícil que lo veas.

--¿Ruptura con Massa?

--El diputado asegura que no, que sigue firme en las filas de Massa. El tema es que a Garate y a algunos otros dirigentes del FR no les cierra la idea de impulsar una unidad parcial del peronismo. Quieren una unidad sin divisiones.

--O sea, con el kirchnerismo adentro...

--Según me aclaran desde el entorno del tresarroyense, con todos los que se sientan peronistas y estén dispuestos a respetar cuatro puntos de consenso básico: partir de una profunda autocrítica, tanto de los que gobernaron como de los que se fueron del peronismo; promover la renovación, dando especial impulso a la camada de dirigentes que hoy tiene entre 45 y 55 años, aproximadamente; la construcción de un programa de gobierno alternativo al de Cambiemos; y sentar las bases de lo que llaman “un agresivo plan de lucha contra la corrupción”.

--Con el peronismo unido, más de uno temblaría...

--Es lo que se cansa de repetir Garate entre los suyos. “No sólo mantendríamos muchos distritos, sino que podríamos ser alternativa en muchos otros, incluidos los más importantes. Pero hay que dejar los egos de lado y construir en la diferencia”, lo escucharon decir días atrás.

--Unirse o no unirse, esa es la cuestión. En fin, sigamos...

--Ya que estamos en Villarino, te cuento que en la semana hubo algunas novedades en la vereda de enfrente de Carlos Bevilacqua...

--¿Otro lanzamiento?

--No, pero sí un guiño importante a la concejal Carolina Pellejero por parte de la Patricia Cobello. La exintendenta estuvo con mi amigo Enrique y la calificó como una “muy buena opción” para la intendencia. ¿Qué tal?

--¿Y ella misma no?

--No cerró la puerta, pero aclaró que por el momento no se ve en la carrera.

--Mirá vos. Che, y ya que estamos con Villarino... ¿se supo algo más del posible desdoblamiento de las elecciones de 2019?

--En la semana circularon nuevos rumores sobre listas de distritos candidatos a la prueba piloto, pero anduve consultando y de todos lados me aseguraron que, en firme, no hay nada.

--Contame de los rumores...

--Sí, pero ojo que está todo en el aire. El run-run es que se intentaría separar las elecciones de intendente y concejales en septiembre de 2019, y que sería en unas 20 comunas de distintos signos políticos.

--¿Alguna de la zona?

--De los 12 que se mencionan, ninguna. La más cercana sería Necochea, pero tomalo con pinzas porque, de haber desdoblamiento, yo no descartaría a Villarino. El problema es que para tomar una medida así primero hay que ver qué piensa el gobierno nacional, los intendentes, los referentes políticos de esos intendentes y, por supuesto, legisladores y ediles. Mover semejante engranaje político y hacer que todas las piezas coincidan no va a ser fácil, te lo anticipo.

El loto dio revancha

--Cerrame con alguna buena.

--Uff, no tengo muchas, pero si algo me puso bien esta semana fue enterarme que el apostador de Sierra que ganó los 6,6 millones de pesos del Loto Desquite es un hombre de campo, sostén de una familia laburadora como pocas. No te voy a dar más datos por cuestiones obvias, pero amigos de la comarca me dicen que fue un tiro para el lado de la justicia.

--¿Cuánto le quedaría de ese monto?

--Unos 4 palitos y medio. O 120 mil dólares, o una linda casa. Hacé el cálculo como quieras, pero en definitiva es un buen regalito navideño, ¿no?

--Sin dudas. Bueno, ahora haceme vos un regalito y garpá el café.

--Dale. Nos vemos el próximo domingo.