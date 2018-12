Se viene el verano: “No es malo que los chicos jueguen con lo digital”

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Como cada fin de año, tanto las clases como las actividades extraescolares de los chicos entran en una larga pausa y la pregunta de muchos padres es qué hacer en ese tiempo –pueden ser varias horas-- con ellos.

Más allá del deseo de pasar más tiempo en casa con ellos ahora que sus agendas están vacías, la realidad de los tiempos que corren marca que cada vez es más normal encontrar a los dos adultos de la familia trabajando, así como también que lo hagan la jornada completa.

Ya sea si se puede pasar con ellos todo el día, o apenas unas horas, la técnica nacional en Recreación, Sandra Vissani, brindó consejos y desmitificó algunas cuestiones para que los papás tengan en cuenta en las próximas vacaciones.

“Lo principal que hay que aclarar es que los chicos siempre juegan, no es que los de ahora no lo hagan, el tema es ver cómo y a qué, para amoldarnos a eso, y también darles herramientas novedosas para que no pasen demasiado tiempo con lo digital”, explicó Vissani.

“No es malo que jueguen con lo virtual, lo digital, ni tampoco es malo que jueguen por Internet, nuevamente, lo que importa es que se les mida el tiempo que le dedican a eso”.

Vissani es una de las responsables de una colonia de verano desde hace 26 años y cuenta que si bien “millones de cosas cambiaron en padres y chicos” en ese período, algunas se mantienen igual.

“Ahora el primer día de las vacaciones los chicos no quieren venir a disfrutar del aire, del sol y la pileta porque prefieren quedarse en su casa jugando. Es nuestra misión revertir eso –-por suerte lo logramos rápido--, y uno termina descubriendo que así como a nosotros nos sorprendía una piedrita, una tapita o una rama, a los chicos de hoy también los sorprende una piedrita, una tapita o una rama, porque es lo que no tienen en su vida cotidiana”, analizó la especialista en juego.

Sobre la disponibilidad de los padres para jugar con sus hijos y la necesidad de lo material como recurso, Vissani sostuvo: “Si vamos a jugar con los chicos hagámoslo en serio, armemos algo y metámonos debajo de una mesa, en nuestras casas hay absolutamente todo lo necesario para entretener a un chico, cosas incluso más eficientes que un pelotero o un inflable, creados específicamente para esos fines”.

“En los tiempos que corren sabemos que suelen trabajar ambos padres, a veces alguno de ellos hasta en más de un trabajo, y que encima cuando llegan a la casa tienen los quehaceres o están cansados. Por eso hay que tratar de ingeniárselas y, por ejemplo, si hay que limpiar, tratar de camuflar esa actividad dentro de un juego, o si hay que seguir con tareas de oficina, sentar a los hijos al lado y que jueguen a que ellos están haciendo algo como los papás”, agregó la técnica en Recreación.

Con respecto al uso del celular y otras pantallas a las que los chicos actualmente acceden incluso antes de hablar, la cofundadora de la ONG Piedra Libre opinó que “en los menores de 5 años debería estar prácticamente restringido el uso, sabemos que nacieron en la era digital y que la tecnología es parte de ellos, pero cuando son tan chicos el acceso tendría que reducirse a unos pocos minutos diarios”.

“Hay que evitar el 'que se quede quieto', es decir darles el teléfono o la tablet –normalmente-- en un lugar público, un restaurante, para que se queden sentados, y en lugar de eso dejar que se levanten de la mesa, que caminen y que jueguen si el lugar tiene un espacio destinado a eso”.

Sobre los videojuegos concretamente, Vissani recomendó que los padres se interioricen en blogs o páginas web que tienen listas de juegos “fascinantes, totalmente educativos, interesantes, de medioambiente o de construcción por poner dos ejemplos”, y que desde las autoridades se tendría que regular el tema del acceso a juegos de destrucción o violencia, los que “tendrían que estar prohibidos a los menores de 18 años”.

“Una recomendación a los padres es que para cortar un juego virtual no pasen a otro comprado, reglado, predeterminado, sino que pasen a uno menos estructurado, improvisado, en casa o al aire libre, pero que dé más lugar a la imaginación y creatividad de los chicos”.