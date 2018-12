“No es un año que amerite festejos, pero sí queremos celebrar la unión"

Aunque no fue un buen año, tal como reconoció Gabriel Matarazzo (secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad y flamante secretario de Hacienda de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles), los trabajadores del sector se juntarán el próximo domingo para celebrar su día en el predio de Aldea Romana.

“Ha sido un 2018 difícil, pero que no termina del todo mal. Podría haber sido peor, aunque eso no implica que estemos conformes. Aún quedan muchas negociaciones abiertas y otras que están trabadas por cuestiones que no terminamos de entender”, señaló Matarazzo al realizar un balance.

“No es un año que amerite festejos, pero sí queremos celebrar que la unión de los trabajadores se mantuvo inalterable. Todos los años lo celebramos y este no va a ser la excepción. Es un buen momento para juntarnos y pasarlo bien, en familia”.

Uno de los aspectos positivos del sector que representa fue haber mantenido la fuente laboral en la refinería Refinería Ricardo Elicabe, luego de arduas negociaciones con la firma holandesa Trafigura.

“Por un lado quedamos satisfechos, porque se conservó el trabajo, pero lamentablemente caímos en las peores manos, lo cual nos tiene muy preocupados. Los nuevos dueños no son capaces siquiera de pagar bien los salarios, por lo que todos los meses tenemos conflictos. No estamos acostumbrados a ese manoseo constante, que genera mucho malestar”, manifestó el gremialista.

Y añadió: “Es una empresa que tiene cero pertenencia con el rubro y eso complica aún más las cosas. Obviamente que fue una alegría que la refinería se haya puesto en marcha otra vez, pero este tipo de situaciones hacen replantear muchas cosas. Estuvimos ante el peor escenario, que era el cierre de la empresa, pero no vimos una reacción del todo positiva hacia los trabajadores, que son en definitiva quienes la mantienen en producción”.

--¿Cómo es la relación con las demás empresas del sector que representa?

--También es complicado el diálogo con las empresas de biocombustibles, hoy en su mayoría en manos del grupo Bojanich. Nos costó encaminar las negociaciones, e incluso hemos tenido despidos injustificados en la planta de Junín, y todavía no hemos podido acordar el último tramo de paritarias.

“En Oiltanking, la empresa que está radicada en Coronel Rosales, perdimos el trato cordial de años anteriores, en el que acordábamos todo mediante el diálogo. En toda negociación hay cosas que ceder, pero actualmente las empresas endurecieron su postura y no quieren ceder nada. De nuestro lado tenemos que defender los intereses de los trabajadores. Incluso, pusieron cámaras dentro de las dependencias, entendemos sin motivo alguno. Hicieron la fiesta de fin de año y prácticamente ningún trabajador acudió. Eso creo que los debería llamar a recapacitar”.

--¿A que se atribuyen estos cambios de conducta?

--Algunas empresas son difíciles ya de por sí. No sólo con nosotros, sino en su relación comercial con el resto de las empresas. Por ejemplo, el trato de la refinería con sus empleados es casi con desprecio, aún siendo productivo el negocio. No creo que se trate de que los empresarios estén nerviosos porque el negocio no les es redituable.

“Algunas creen que porque sienten que el Gobierno las ampara, se llevan todo por delante. Y no es así. Primero está el respeto hacia el trabajador. Eso es innegociable”.

“Los actores, ya sea sindicato, trabajadores y empleadores, somos los mismos de siempre. Y no hay motivos para cambiar los modos o la actitud. Nosotros no estamos pidiendo cifras desorbitantes ni somos inflexibles, sino que somos proclives a la negociación y al consenso. Pero este año todo tomó rumbo hacia el conflicto”.

Matarazzo valoró la conformación de la nueva comisión directiva de la Federación, que es encabezada por Pedro Milla y de la que es secretario de Hacienda y Turismo.

“Hemos dado un volantazo importante, tomando nuevos rumbos, con gente muy idónea y conocedora de la problemática del sector”, comentó.

“Con las paritarias venimos acompañando a los índices de inflación, más allá que para el trabajador la incidencia de la inflación es mucho mayor que el 40-45 por ciento que marcan las estadísticas. Lo que más aumenta son los bienes del primer orden, ya sea comida, combustible o alquileres, que están por encima de ese número y repercute directamente en el poder adquisitivo del trabajador”.

La Federación agrupa alrededor de 25.000 trabajadores, aunque en Obra Social el número trepa a 40.000 beneficiarios.

“En Bahía Blanca somos alrededor de 1.200 sindicalizados, a quienes se deben sumar los de la zona de influencia que representa la seccional de nuestra ciudad”, señaló Matarazzo.

--¿Cómo vislumbra el 2019?

--Hay mucha expectativa con el crecimiento de Vaca Muerta, más allá que nos toque indirectamente, porque el desarrollo fuerte se dará en Neuquén y Río Negro. En el Puerto se generará bastante movimiento y la producción de gas puede generar aspectos positivos. En lo que respecta a las demás actividades, la gran mayoría dependerá de cómo le vaya al país, pero el mayor crecimiento se dará en el sector gasífero, indudablemente.

Precisamente, Matarazzo criticó con dureza el acuerdo que firmaron algunos sindicatos, que no están adheridos a la Federación, que desarrollan tareas en Vaca Muerta.

“Nosotros, en la Federación, firmamos paritarias sin ningún tipo de cláusulas ni concesiones. Lo que han hecho estos sindicatos nos han dejado en ridículo ante los demás sindicatos de todo el país".

Y añadió: "Renunciar a los derechos de los trabajadores, los deja en una situación muy endeble ante la patronal. Y nuestro objetivo no es desproteger a los trabajadores, sino todo lo contrario y por eso en su momento lo repudiamos. No entendemos porqué se llegó a ese grado de sumisión”.

El domingo 16, en horas del mediodía, se festejará en el predio de Aldea Romana (Rodríguez al 5.300) el Día del Petróleo, con un almuerzo para todas las ramas de los trabajadores del sector.