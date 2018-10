El peronismo de la Sexta busca definir nombres y objetivos para 2019

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

La necesidad de un peronismo unido, con representantes que ya no sean funcionales al gobierno. Cristina Kirchner como líder indiscutida del espacio, aunque esperando la aparición de otro nombre candidateable; la postulación de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, como gobernadora bonaerense, y una Sexta Sección encolumnada detrás, bajo un solo hilo conductor. Y todo esto, si es posible, antes de las elecciones del año que viene.

Para Alfredo “Pichi” Fischer, intendente de Laprida, el camino hacia los comicios presidenciales 2019 ya comenzó, con varias definiciones y algunas incógnitas.

A marzo del año que viene, la idea es que el peronismo vuelva a formarse detrás de una figura a nivel nacional para ejercerle una oposición real al hoy presidente Mauricio Macri y sus deseos de reelección; a nivel seccional, aunque sin decirlo en forma expresa, la intención —según Fischer— es filtrar nombres, tratando de dejar de lado -o pedir pruebas de lealtad- a aquellos que puedan haber sido funcionales al gobierno de Cambiemos a nivel provincial y/o nacional, y también tratar de recuperar un poco del terreno perdido en los municipios de la zona.

“Hoy tenemos una mirada diferente en el ámbito interno respecto de aquellos dirigentes, legisladores o responsables del partido que, por alguna razón, tienen un comportamiento de demasiada transigencia hacia el oficialismo -dijo Fischer a La Nueva.-. Sin embargo, otros entendemos que, como oposición, tenemos otro mandato y un deber hacia aquellos que nos votaron”.

La primera apuntada -por él, al menos- es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, la pigüense Marisol Merquel, que fue candidata por Unidad Ciudadana en 2015 y que, en su momento, votó a favor del presupuesto presentado por el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Tenemos desavenencias con aquellos que votaron un presupuesto provincial que no daba recursos al interior. Esto no quiere decir que no haya posibilidades de diálogo, pero a futuro no pensamos cometer los mismos errores. A Merquel le dieron un mandato, y ese mandato fue incumplido; tenemos que sentarnos a decidir cuáles son los hombres y mujeres que nos van a representar, teniendo más cuidado al seleccionarlos”, sostuvo.

Para Fischer, en los primeros meses del año que viene los peronistas tienen que “volver a estar juntos”.

“Es cierto: muchos pensamos muy distinto, pero si respetamos los valores del peronismo, tenemos que estar de un lado de esta realidad, oponiéndonos al país y la provincia que nos están proponiendo desde Cambiemos”, señaló.

Para Fischer, en 2019 el peronismo podría ganar distritos de la Sexta, como Coronel Pringles, Tres Arroyos, Patagones o Bahía Blanca.

En ese sentido, reconoció que el peronismo tiene que reconstruirse con todos sus dirigentes: hoy el movimiento “no cuenta con capacidad opositora si no podemos juntar a aquellos que, hasta ahora, tuvieron un comportamiento cercano al gobierno” nacional y provincial.

“Tenemos una idea de país muy diferente de la que plantea Macri: creemos que acompañar sus decisiones es hipotecar nuestro futuro de una manera muy peligrosa. ¿Podemos hacerles frente con gente que piensa distinto, como Merquel, (el intendente de Saavedra) Hugo Corvatta o Pichi Fischer? No, no podemos hacerlo si no estamos juntos”, agregó.

La prueba de fuego serán las votaciones para los presupuestos nacional y provincial.

“Ahí vamos a ver -por ejemplo- qué hace el Frente Renovador, que está buscando un lugar; lo mismo va a pasar en la Provincia”, dijo.

Tenemos desavenencias con aquellos que votaron un presupuesto provincial que no daba recursos al interior. Esto no quiere decir que no haya posibilidades de diálogo, pero a futuro no pensamos cometer los mismos errores", dijo Fischer.

“Si nuestros compañeros vuelven a levantar la mano sin poner condicionamiento a esta situación, habrá que rever algunas cuestiones. Deberemos seguir los que pensamos de esta manera, sin tener en cuenta esos compañeros; aunque ese es el escenario ideal que proyecta la ingeniería electoral de Macri, con un peronismo dividido”, agregó.

Fischer señaló que el peronismo tiene responsabilidad de haber elegido a Macri como antagonista.

“Somos responsables de que la Argentina esté sumida en un proceso de desolación. No podemos mirar para otro lado”, concluyó.

Con o sin Cristina, la cuestión de fondo



Según Fischer, en la actualidad el peronismo se divide en dos grandes grupos: los que dicen “sin Cristina, nada”, y los que piensan“con Cristina, a ningún lado”.

“Nosotros tenemos una visión un poco más intermedia -explicó-. Creemos que la renovación es indispensable porque no podemos ser siempre los mismos, pero tampoco podemos tirar por la ventana a determinada gente porque su nombre no les guste a algunos de nuestros compañeros”.

Al respecto, consideró que la expresidenta “es la persona que reúne la representación más grande de nuestro espacio político”, sobre todo en el Conurbano y la provincia.

“Muchos peronistas critican algunas cuestiones -que a mi entender fueron los errores más grandes de nuestra gestión- como la soberbia, el empecinamiento con alguna medida o el aislamiento político; pero la gran mayoría de los que hoy sostienen el andamiaje del peronismo en el interior de la Provincia tienen un reconocimiento de los 12 años del kirchnerismo y reconocen el liderazgo de Cristina. Desconocer eso es no pararse en la realidad”, aseguró.

“Ojalá surgiese una figura que reuniese las condiciones de Cristina Kichner, que pudiera concentrar algunas de las demandas que no supimos atender cuando fuimos gobierno; pero parece que eso no está pasando”, añadió.