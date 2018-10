Gallardo no cumplió y se espera una sanción: "Era necesario bajar y hablar con los muchachos"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, podría perderse la final de la Copa Libertadores, debido a que infringió la suspensión que pesaba sobre él, que no le permitía acompañar a su equipo en ningún momento de la semifinal ante Gremio de Porto Alegre.

Las cámaras de televisión mostraron a Gallardo saliendo del vestuario de River en el entretiempo, cuando el "Millonario" perdía 1 a 0 con el gol de Leonardo Gómes.

Un veedor de la Conmebol fue alertado sobre la presencia de Gallardo en el vestuario y por ese motivo se acercó al lugar y observó al "Muñeco" salir del lugar, con una gorra en la mano, para intentar ocultarse.

Incluso una imagen de la televisión brasileña mostró a Gallardo increpando a un fotógrafo que le sacó una imagen.

"Vení, vení, sacámela bien la foto, no te vayas", le dijo Gallardo al fotógrafo cuando estaba saliendo del vestuario riverplatense en el entretiempo.

Gallardo estaba sancionado por la Conmebol porque el equipo salió dos minutos tarde al segundo tiempo del partido de ida ante Gremio en el Monumental, por lo que no podía estar en contacto con el plantel y debió observar el cotejo en un palco del estadio.

Pero además de ir al vestuario, las cámaras de la televisión oficial mostraron a Gallardo con un equipo de comunicación hablando con Hernán Buján, uno de sus colaboradores, y segundo de Matías Biscay, quien fue el que dirigió al equipo ante la ausencia del "Muñeco".

Si la Conmebol actúa con las imágenes que mostraron las cámaras, la sanción a Gallardo no se hará esperar y seguramente será más dura que la que recibió para el duelo ante Gremio.

“Incumplí una regla pero estimo que era lo necesario bajar en el entretiempo y hablar con los muchachos. No me importa perderme las finales. Pero también es indignante no poder trabajar porque existe tolerancia cero”, dijo el Muñeco al terminar el partido que le dio la clasificación al Millonario. (NA, Télam y La Nueva.)