Video: la bahiense Mayra Arena destrozó a Felipe Solá en la presentación de su libro

La bahiense Mayra Arena incomodó al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, en la presentación oficial de su biografía: "No se acordó de nosotros, los que vivíamos en los márgenes, los que dejamos la escuela".

Solá presentó "Peronismo, Pampa y Peligro" en el Torcuato Tasso, frente al Parque Lezama. Esperaba recibir las críticas de la chica que se hizo conocida tras la charla "Qué tienen los pobres en la cabeza" y del filósofo Darío Sztajnszrajber. Y Arena no se calló nada.

"El libro habla mucho del campo. No tengo libro en formato digital, me gusta jugar con el conteo de palabras. Solo tengo el libro en papel pero la palabra campo aparece mil veces más que la palabra pobreza o que la cuestión del vaciamiento estatal, que no aparece ni una sola vez en el libro. Y que además usted no puede hacerse el boludo porque era funcionario", comenzó su exposición.

La bahiense hizo un repaso por algunas de las gestiones que hizo Solá como gobernador y recordó su infancia en Villa Caracol.

"Hay una frase en la que me sentí muy identificada y dije 'Esto sí lo conozco y sí puedo hablar'. Habla de las manzaneras, un plan que hizo Chiche Duhalde en la que cada mujer repartía leches en cada manzana. Fue un plan fabuloso, con mi hermana íbamos a buscar la leche todos los días. Y esta parte del libro me hizo sentir muy llamada porque con mi hermana jugábamos a la manzanera. Uno de nuestros principales juegos en la infancia no fue a jugar a la maestra, ni a la doctora, ni al colectivero, fue jugar a la manzanera: a que una espera con la leche y la otra viene retira la leche y firma una planilla. A eso jugábamos todo el día", expresó.

"Uno de chico se va imaginando lo que quiere ser y nosotros veíamos el oficio de manzanera como el más interesante que conocíamos", agregó.

Y sentenció: "Lo que acá no menciona es que los alimentos que mandaba el plan Más Vida eran incomibles. Y lo dice una persona que ha comido de la basura y de los restos que dejan las personas".

En otro pasaje de la exposición, Arena criticó que Solá afirmara que "lo que más habla de una gestión de gobierno son los ministerios que se crean".

"Para mí lo que más habla de una gestión política son los olvidos. De lo que se olvida un político, el tema que no toca, el tema que no atiende es para mí la clave de esa gestión. Y usted, Solá, no se acordó de nosotros, los que vivíamos en los márgenes, los que dejamos la escuela. Parí en el Hospital Penna durante su gestión y como no había camas ni frazadas se me sugirió llevar elementos de mi propia casa, teniendo yo 14 años. El olvido de usted ha sido el de los que quedaron al costado de la sociedad mientras usted también era parte del gobierno durante los 90", sostuvo.

"La pobreza es jodida, pero la marginalidad te mata. Este libro en el que usted es siempre el bueno de la película habla de todo lo que hizo pero no habla de su principal olvido. Y usted va a seguir en la política, espero que no vuelva a olvidarse del saldo que dejan los gobiernos neoliberales como el actual. Porque ahora ya me conoce y tuve la posibilidad de decírselo y no va a tener excusa", finalizó.