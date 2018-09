Mayra Arena, en Debo Decir: "Ser pobre es acostarte a dormir temprano y soñar que comés"

La bahiense que se hizo conocida por publicar una carta sobre “El beneficio de ser pobres” y que luego protagonizó una charla TEDx, participó anoche del programa Debo Decir que se emite por Canal América.

Mayra Arena compartió el piso con la actriz Inés Estévez; el periodista Reynaldo Sietecase; el Secretario de Estado de Cultura Pablo Avelluto; la periodista Lía Salgado; y el diputado nacional Felipe Solá.

El conductor del programa, el periodista Luis Novaresio, se tomó unos minutos para presentar especialmente a la bahiense: “Nos marcó a todos, puso con nombre y apellido qué significa pasarla mal, contó qué significa ser en la Argentina una persona pobre”.

Y luego de mostrar unos pasajes de la charla que la joven de 26 años dio en el ciclo TEDx, titulado “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”, la recibió en el piso.

“Se habla de los pobres como si fuéramos todos iguales y no miles de millones y todos diferentes. Hablé de 'los pobres' como a los que les cae el odio de la sociedad”, empezó explicando al respecto.

"Si a mí me preguntás qué es ser pobre, es acostarte a dormir temprano y soñar que comés", conceptualizó la bahiense y agregó: “Cuando conocés otra gente que no está en esa situación y te hace sentir que podés salir, es cuando rompés el círculo. Sino puede que naturalices la pobreza. Ahí es donde más tiene que estar el Estado”.

Por la educación pública

Consultada por Sietecase sobre cómo hizo para “zafar” de la pobreza, ella no dudó en responder: “Le debo todo a la educación pública argentina”.

En ese momento se produjo un cruce con el funcionario Avelluto, quien dijo ”coincidir” con Mayra en que “la educación pública es la principal herramienta que tenemos”, cuando ella lo interpeló: “Pero usted forma parte de un gobierno en el cual el presidente dijo que caíamos en la escuela pública, como si fuese algo malo”.

“Es un mito que no nos importa la escuela pública, tenemos un nivel de compromiso altisimo. Por eso tenemos un gabinete en el que está desarrollo social, educación, salud”, respondió Avelluto.

Sin embargo, Novaresio se sumó al cruce al afirmar que “un maestro gana 12.000 pesos”.

Por su parte, el diputado Solá, exgobernador bonaerense, agregó: “Vidal lleva en 2 años y medio como 27 días de paro, están peleados con los docentes”.

La crisis económica

En cuanto a la crisis económica que atraviesa el país, Mayra analizó: “La clase media gasta menos y la clase baja tiene cada vez menos changas y no le alcanza recibir ayuda del Estado. Tiene deseo de trabajo, pero no hay”.

“Los pobres necesitan laburo, quieren laburar y quieren comer”, coincidió Lía Salgado y agregó: “Conozco de hace 30 y 40 años las casas donde hay letrinas. Hay que ser solidarios. No podés tener alguien de tu país pasando miseria y vos teniendo una ducha de agua caliente”.

"Si a mi me preguntás qué es ser pobre es acostarte a dormir temprano y soñar que comes" dijo Mayra Arena, la joven que brindó la charla TED ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? pic.twitter.com/KoC1m5EkDx — A24.com (@A24COM) 10 de septiembre de 2018

La actriz Inés Estévez también opinó sobre la pobreza: “Todo el mundo se sensibiliza y habla, pero nadie hace. Me da impotencia porque la ayuda que uno puede dar individualmente no alcanza. Falta una consciencia en condiciones socioeducativas”.

Los prejuicios

Al igual que en la charla de TEDx, que tuvo más de un millón de visualizaciones, Mayra analizó algunos prejuicios que la sociedad tiene contra las personas pobres.

“Cuando un gobierno hace algo por lo pobres, supuestamente es para comprar votos. A los pobres es a la única clase social que se nos condena votando por nuestros intereses económicos. Cuando este gobierno prometió sacar el impuesto a las ganancias, cosa que aún no cumplió, la clase alta lo votó y nadie lo cuestiona. Pero cuando lo hacemos nosotros, somos todos imbéciles o no queremos trabajar”.

“A los pobres se nos juzga por muchas cosas que a otros no se los juzga, como consumir algo para lo que no te da el cuero. Y cuánta gente de clase media se compra un auto que no puede mantener y está todo bien”, agregó.

Mayra Arena, la joven que brindó la charla ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?: "Mi madre aguantó la violencia de género con tal de que nosotros comiéramos"



En @DeboDecirOK con @luisnovaresio https://t.co/9hyRqDxXZN pic.twitter.com/FEKvPv7ra3 — América TV 📺 (@AmericaTV) 10 de septiembre de 2018

En ese sentido, Mayra pidió: “Si van a odiar a los pobres, está todo bien, ódiennos, pero no lo disfracen de una moral que después no aplican en otras clases sociales”.

La joven, que tiene un nene de 10 años, contó que fue madre a las 14 y, aunque no fue buscado, su hijo “fue el nene más bienvenido del mundo”.

“Joaquín fue mi motor y eso es muy común en la villa y en la pobreza, los villeros vivimos por y para nuestros hijos. Mi hijo es muy feliz, pero quedan millones de niños en la pobreza”, dijo Mayra, quien estudia Ciencias Políticas porque quiere “sacar a más gente de la pobreza y de la marginalidad”.

Durante la emisión del programa, los hashtags #MayraArena y #DeboDecir fueron tendencia en Twitter.