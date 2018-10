Encontraron otra vez al femicida de Micaela en Facebook desde la cárcel: “Hablé con Vidal y le pedí que haga algo”

La mamá de Micaela Ortega, Mónica Cid, habló esta mañana sobre la aparición de nuevos perfiles truchos de Facebook del femicida de su hija, Jonathan Luna, y dijo que llamó a la gobernadora Vidal para que haga algo.

“Llamé a la gobernadora y le pedí que haga algo. Que Luna tenga una red social es lo mismo que un asesino tenga un arma”, le dijo a La Nueva..

Mónica Cid confirmó que los más de dos perfiles (con los nombres de Thiago Sánchez y Matías Barrios) que aparecen son de él, tiene más de 1.000 “amigos” en la red social y todas son mujeres. Ya están cerradas.

“Lo tiene activo porque yo le comentaba y me borraba lo que le escribía. Fue desesperante, tenía ganas de salir para la cárcel”, afirmó. La última conexión fue del 18 de octubre.

Jonathan Luna fue condenado a cadena perpetua en octubre pasado por asesinar a Micaela y está preso en la cárcel de Florencio Varela.

No es la primera vez que Jonathan Luna crea cuentas de Facebook desde la cárcel. Usó durante varios meses perfiles truchos con el nombre de Yoni Ávila antes del juicio.

“Tenemos que ver cómo hacemos para sacarlo de ahí si no tienen control para que no use las redes sociales”, agregó la mamá de Micaela, que se enteró el pasado sábado cuando la etiquetó una policía en una publicación.

En tanto, dijo que su abogada Fernanda Petersen se comunicó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el ministro de Justicia Bonaerense, Gustavo Ferrari, para pedir que se lo traslade a una cárcel de máxima seguridad.

“Está al acecho y no lo puedo permitir”, cerró Mónica.