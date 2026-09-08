Semana de carrera: días y horarios del Gran Premio de España, con Colapinto y compañía en Madrid
Se corre la 14° fecha del Campeonato Mundial, tras un gran domingo en Monza.
Se corre este fin de semana el Gran Premio de España, en Madrid, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
En novedosos circuito urbano, la Máxima regresará a la capital española luego de 45 años y tras un gran domingo en Monza, donde festejó Kimi Antonelli (Mercedes Benz) y Franco Colapinto tuvo activa participación, llegando en noveno lugar.
El Madring Circuit presentará un nuevo desafío para los pilotos y contará con 22 curvas, un largo de 5,416 kilómetros y la carrera principal se desarrollará a un total de 57 vueltas.
El cronograma para el GP de España será el siguiente:
-Viernes
Práctica Libre 1: 8.30 - 09.30 horas.
Práctica Libre 2: 12 - 13 horas.
-Sábado
Práctica Libre 3: 7.30 a 8.30 horas.
Clasificación: 11 a 12 horas.
-Domingo
Carrera: 10 horas.