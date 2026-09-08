Semana de carrera: días y horarios del Gran Premio de España, con Colapinto y compañía en Madrid

Así anunció el GP de España la F1: con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso y, también, con Franco Colapinto.

Se corre este fin de semana el Gran Premio de España, en Madrid, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

En novedosos circuito urbano, la Máxima regresará a la capital española luego de 45 años y tras un gran domingo en Monza, donde festejó Kimi Antonelli (Mercedes Benz) y Franco Colapinto tuvo activa participación, llegando en noveno lugar.

El Madring Circuit presentará un nuevo desafío para los pilotos y contará con 22 curvas, un largo de 5,416 kilómetros y la carrera principal se desarrollará a un total de 57 vueltas.

El cronograma para el GP de España será el siguiente:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

-Viernes

Práctica Libre 1: 8.30 - 09.30 horas.

Práctica Libre 2: 12 - 13 horas.

-Sábado

Práctica Libre 3: 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11 a 12 horas.

-Domingo

Carrera: 10 horas.

Así es una vuelta en Madrid