La Justicia cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais y confirmó que se trató de un accidente

La Justicia cerró la investigación por la muerte de Ernestina Pais y determinó que la periodista falleció como consecuencia de un accidente. La fiscal de San Isidro Carolina Asprella confirmó que dio por terminado el expediente luego de recibir los resultados de la última pericia que estaba pendiente.

La conductora y actriz murió el 26 de junio, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un cruce ferroviario de San Isidro. El choque ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano y la conductora fue la única víctima fatal.

La investigación buscaba determinar, entre otras cuestiones, si el vehículo podía haber sufrido algún desperfecto que hubiera provocado el siniestro. Sin embargo, la pericia accidentológica descartó que existieran fallas mecánicas y tampoco encontró indicios de que otra persona hubiera intervenido en el hecho.

Con esos resultados, sumados a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica, la fiscalía dio por confirmada la hipótesis del accidente.

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El choque ocurrió alrededor de las 19:25 en el paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano. Una cámara de seguridad municipal registró toda la secuencia.

En las imágenes se observa cómo las barreras del cruce estaban bajas. Minutos antes del impacto, otro vehículo atravesó el paso en infracción y continuó su recorrido.

Luego apareció el Honda City que manejaba Pais. Según se desprende de la investigación, la periodista intentó atravesar el cruce pasando entre las barreras y el tren terminó impactando contra el sector del conductor.

El automóvil quedó a un costado de las vías después del choque.

La autopsia estableció que Pais murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave provocado por el impacto. El informe también consignó otras lesiones internas compatibles con el accidente, entre ellas una laceración hepática y una contusión en el bazo.

Además, durante el procedimiento se tomaron muestras de sangre y orina para realizar estudios toxicológicos. Los análisis no detectaron presencia de alcohol ni drogas. (TN)