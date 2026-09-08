Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe de su estado de salud

Mirtha Legrand fue internada este lunes por un cuadro respiratorio bronquial, según lo confirmó el Sanatorio Mater Dei a través de un parte médico, donde detallaron que se le realizaron estudios y que se encuentra cumpliendo con el tratamiento correspondiente.

En horas de la noche, Marcela Tinayre dio más detalles sobre la salud de su madre, que tiene 99 años. “Está todo bajo control. En abril, después de ir a ver la obra Rocky, tomó frío. ¡Hace tres salidas por noche! Quédense tranquilos que está todo bien", le confió a Ángel De Brito.

Luego hizo una importante aclaración: “Ella tiene los parámetros impecables. Son sus bronquios. ¡Se olvida de su edad! Está más que cuidada y su ánimo es rebueno, ayuda mucho a su recuperación”.

De no haber cambios en su estado durante este martes, el centro médico volverá a emitir un comunicado el miércoles. Mientras tanto, la persona que la reemplazaría en su clásico ciclo de los sábados sería Juana Viale, su nieta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mirtha siempre fue una mujer muy salidora, y sus 99 años no la frenaron en los últimos meses. Disfrutó de varias obras de teatro y el 17 de agosto también estuvo en la noche solidaria de Margarita Barrientos.

Allí se la vio con un vestido blanco largo bordado con lentejuelas plateadas en formas orgánicas. Eligió un modelo de mangas largas, hombreras y escote en V, que adornó con un collar de brillantes plata y aros colgantes haciendo juego.

Días antes había pasado por el Teatro Colón, en un evento del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Entre las obras a las que asistió este año se encuentran Rocky, Secreto en la montaña, Sottovoce, Annie, Company, Una Navidad de mierda, entre otros éxitos de calle Corrientes. (TN)