Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis: qué se sabe sobre su salud

La conductora Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis, luego de haber sido reemplazada en su programa por su nieta, Juana Viale, a los 99 años, cuando, días atrás, se informó que la diva atravesaba un episodio gripal, que la obligó a mantenerse en reposo.

Familiares de la presentadora informaron que se trata de un ingreso preventivo. Tal como señaló la comunicadora Maribel Leone, a partir del círculo íntimo de Legrand, los profesionales de la salud buscan mantenerla monitoreada por control.

Además, cómo es de esperarse por parte de la conductora, se encontraría "de buen ánimo y en sala común".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la emisión del pasado sábado, Viale, al frente de "La Noche de Mirtha" indicó: "Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme". Además, con un tono de broma y distendido, apuntó: "Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos".

En abril pasado, la diva atravesó un fuerte cuadro gripal por el que también debió cancelar las grabaciones de su programa. Cinco meses atrás, el encargado de comunicar la noticia fue su nieto y productor Nacho Viale que explicó: "Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros".

Durante ese episodio, los médicos habían recomendado que "La Chiqui" se mantenga en reposo absoluto y realice un tratamiento con antibióticos. Actualmente, aún no se conoció un parte médico oficial. (NA)