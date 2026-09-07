Pablito Castillo llega a Bahía Blanca con “La Risa que me Parió”: cuándo es y cómo comprar entradas

Pablito Castillo llegará a Bahía Blanca con “La Risa que me Parió”, el espectáculo con el que se encuentra recorriendo escenarios del país. La función será este miércoles 9 de septiembre, a las 21, en Don Bosco Teatro.

El actor y creador de contenidos, que reúne más de 20 millones de seguidores en sus distintas plataformas, desembarcará en la ciudad luego de una temporada de estreno en Villa Carlos Paz.

La propuesta combina humor, personajes y distintos momentos inspirados en su historia personal. Además, recupera algunas de las figuras que Castillo hizo conocidas en redes sociales, entre ellas La Pelo y el Sugar.

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Un espectáculo pensado para toda la familia

Según informó la producción, “La Risa que me Parió” busca ampliar en el teatro el universo que Castillo desarrolló durante los últimos años en las redes sociales.

El espectáculo incluye diferentes cuadros de humor, cambios de vestuario y elementos escenográficos que acompañan cada sketch. En escena, Castillo estará acompañado por los actores Manuel Santos y Esteban Silva.

El propio artista explicó que la propuesta apunta a generar una experiencia que no se limite únicamente a lo que ocurre sobre el escenario.

“Queremos que el público viva la experiencia de un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia”, señaló Castillo.

Además, destacó el contacto directo que le permite el teatro con quienes habitualmente siguen sus contenidos a través de las plataformas digitales.

“Amo conocer al público, es la primera vez que los puedo tener cerca y conocer sus caras”, afirmó.

Entradas para Pablito Castillo en Bahía Blanca

Las localidades para la presentación de Pablito Castillo en Don Bosco Teatro se pueden adquirir de manera presencial en la boletería de la sala.

También está habilitada la venta online a través de TicketBahía, donde se puede consultar la disponibilidad de ubicaciones y completar la compra.

Comprar entradas para “La Risa que me Parió” en TicketBahía

La función está programada para el miércoles 9 de septiembre a las 21, en una nueva propuesta de la agenda de espectáculos de Bahía Blanca.