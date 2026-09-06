Una obra maestra de Jean-Luc Godard, restaurada, para Amantes del Cine

Esta semana, el Círculo De Amantes Del Cine reestrenará el original restaurado de 'Alphaville' (1865), de Director francés Jean-Luc Godard.

Godard (Francia 1930- Suiza 2022) es uno de los grandes referentes del movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague desarrollado en Francia a fines de los años 50. Hijo de madre Suiza y padre francés su vida se desarrollo entre ambos países, especialmente durante la guerra. Se formó en Etnología en la Universidad de Paris y se inició en los años 50 como crítico de cine en la mítica Cahiers Du Cinéma.

Su primer cortometraje fue 'Opération Béton' (1955) y el primer largo 'À bout de souffle' -Sin aliento- (1960) fue producido por Françoise Truffaut y se convirtió en símbolo de la Nouvelle Vague.

Son recordadas obras como 'Vivir su vida' (1962), 'El desprecio' (1963), La chinoise' (1967) o 'Adiós al lenguaje' (2014).

Tras su fallecimiento Francia ha restaurado sus obras más importantes en su homenaje y se están reestrenando a nivel mundial.

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En 'Alphaville', en un tiempo posterior a la década de 1960, un agente secreto de los Estados Unidos llamado Lemmy Caution es enviado a la lejana ciudad espacial de Alphaville, donde debe encontrar y asesinar al profesor Von Braun, creador de la computadora Alpha 60, que gobierna tiranicamente la ciudad.-Oso de oro a la mejor película en el Festival De Berlín (1965)'Alphaville', de Jean-Luc Godard será reestrenado el domingo 6 y martes 8 de septiembre , en el Cine Visual, a las 19:30.