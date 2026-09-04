Capusotto presenta “Tirria” en Bahía: cuándo y dónde verlo

Diego Capusotto vuelve a Bahía con una propuesta teatral que promete una noche de humor diferente, de esas que además de hacer reír dejan algo para seguir comentando después.

“Tirria” es una comedia negra dirigida por Carlos Branca, con un elenco que también integran Graciela Stefani y Rafael Spregelburd, entre otros. La obra se mueve entre el grotesco, la sátira y el absurdo para construir una historia cargada de situaciones inesperadas.

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