Capusotto presenta “Tirria” en Bahía: cuándo y dónde verlo
“Tirria” llega al Gran Plaza Teatro con Diego Capusotto al frente de una comedia negra que combina humor, sátira y situaciones tan absurdas como reconocibles. La cita es el Sábado 12 de Septiembre y las entradas están a la venta en OpenShow.com.ar
Diego Capusotto vuelve a Bahía con una propuesta teatral que promete una noche de humor diferente, de esas que además de hacer reír dejan algo para seguir comentando después.
“Tirria” es una comedia negra dirigida por Carlos Branca, con un elenco que también integran Graciela Stefani y Rafael Spregelburd, entre otros. La obra se mueve entre el grotesco, la sátira y el absurdo para construir una historia cargada de situaciones inesperadas.
Para más información sobre el show y comprar entradas, ingresá en OpenShow.com.ar