Salió el primer avance de la serie de Harry Potter: el Sombrero Seleccionador, el Expreso de Hogwarts y más

Tras varios meses de espera, la plataforma de HBO Max dio a conocer el primer adelanto oficial de la serie Harry Potter y la piedra filosofal, una de las producciones más importantes del streaming, que se estrenará el próximo 25 de diciembre.

El avance de la serie, que ya es furor en todas las redes sociales, muestra en detalle cómo se ve el nuevo universo cinematográfico inspirado en los libros de J. K. Rowling, al igual que algunas escenas icónicas de la primera entrega.

En las escenas que se pueden observar en el tráiler, se ve a unos pequeños Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger recibiendo las cartas que dan la bienvenida a la escuela de magia, el trayecto en el Expreso de Hogwarts, así como sus primeros días en Hogwarts.

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Uno de los momentos decisivos, que se ve en el adelanto, es cuando Harry se sienta frente al resto de los magos con el Sombrero Seleccionador, que finalmente lo envía a Gryffindor. Además, de su primera experiencia en la competencia de Quidditch, el deporte que juegan en la serie.

Si bien el joven Dominic McLaughlin, quien interpreta a Harry Potter en la ficción, logra un parecido muy similar al del primer actor, el casting de actores de HBO recibió múltiples críticas de los amantes de la saga. Entre ellos, a Arabella Stanton, quien da vida a Hermione Granger, y a Paapa Essiedu, que interpretará al profesor Snape.

En una entrevista para el medio Sunday Times, el actor Essiedu confesó haber recibido amenazas de muerte para que no interpretara al personaje, provenientes de fanáticos de Harry Potter. “Me dijeron ‘renuncia o te mataré’”, declaró el actor.

El elenco se completa con Alastair Stout (Ron Weasley), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Profesor Quirrell) y Paul Whitehouse (Argus Filch).

Calendario de episodios de Harry Potter y la piedra filosofal

La plataforma optará por un lanzamiento semanal, cada viernes, lo que permitirá a los fans disfrutar la historia con expectativa capítulo a capítulo:

Episodio 1: 25 de diciembre de 2026

Episodio 2: 3 de enero de 2027

Episodio 3: 10 de enero de 2027

Episodio 4: 17 de enero de 2027

Episodio 5: 24 de enero de 2027

Episodio 6: 31 de enero de 2027

Episodio 7: 7 de febrero de 2027

Episodio 8: 14 de febrero de 2027

Cada viernes se convertirá en una cita obligada con la magia, recreando el fenómeno global que marcó a generaciones.