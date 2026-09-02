Noche de bohemia y homenajes en el histórico Café Miravalles

Con una convocatoria que colmó la capacidad del lugar, el Café Miravalles recibió una nueva edición del ciclo "Un vermut con la historia", organizado por Bahía Blanca No Olvida y bajo la dirección del escritor y gestor cultural José Valle.

La actividad comenzó con la charla «Historias de Radio», un espacio de debate coordinado por Valle junto a los comunicadores Carlos Benítez, Beto Flores y Alberto Mac Dougall. Durante el encuentro, los disertantes repasaron anécdotas del dial local y conversaron con el público sobre el rol de los cafés en la vida social de la ciudad.

En relación con el sentido de la convocatoria, José Valle señaló: «Mantener vivos estos espacios no es solo recordar el pasado, sino defender nuestra identidad. El Café Miravalles es un templo de la bohemia bahiense, y ver a la comunidad reunida aquí, unida por la radio, el tango y el afecto, demuestra que el patrimonio cultural de la ciudad sigue más vigente que nunca».

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Reconocimientos

Durante la jornada se realizó la entrega de distinciones a personalidades del ámbito local por su trayectoria:

Raúl Graff

Marcela Wolf

Rubén Azpeitia

Víctor Hugo Zelaya

Cierre musical

El tramo final del encuentro estuvo dedicado al repertorio del cancionero popular argentino. Se presentaron sobre el escenario el cantor Gustavo Von Holtun y la cancionista Agostina Etchandy. El cierre de la noche estuvo a cargo de la cantante Gaby, «La voz sensual del tango».

Ubicado frente a la Estación Sud y con un historial de visitantes que incluye a figuras como Luis Sandrini, Nicolino Locche o Carlos Gardel, el Café Miravalles sumó así un nuevo capítulo a sus encuentros culturales.