“Empieza con D, siete letras” llega a Bahía Blanca con la dirección de Juan José Campanella

Luego de permanecer más de un año en cartel en la calle Corrientes y superar las 300 funciones, “Empieza con D, siete letras”, la obra dirigida por Juan José Campanella, llegará a Bahía Blanca en el marco de su gira nacional 2026.

La función será el domingo 13 de septiembre, a las 21, en Don Bosco Teatro. Las localidades se encuentran a la venta en la boletería de la sala y a través de Ticketbahia.com.

La producción inició su recorrido el 9 de enero de 2025 y, según informó la organización, se mantuvo durante ese año entre las 10 obras más vistas del circuito teatral porteño.

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Con seis funciones semanales, alcanzó el quinto puesto anual de recaudación en el ranking de Aadet. Además, acumuló más de 100.000 espectadores y más de 300 presentaciones.

Una historia de encuentros y segundas oportunidades

La trama comienza en la sala de espera de un consultorio dental. Allí se encuentran Miranda Delgado, una profesora de yoga de alrededor de 30 años, y Luis Cavalli, un médico retirado de unos 60, viudo y enfrentado a los cambios de una nueva etapa de su vida.

A partir de ese encuentro, la obra desarrolla una relación atravesada por el humor, las diferencias generacionales y la posibilidad de volver a apostar por los vínculos.

La propuesta combina elementos de comedia romántica con situaciones cotidianas y pone el foco en dos personajes que intentan reconstruirse después de distintas experiencias personales.

El elenco de la gira incluye a Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale. La dirección está a cargo de Campanella, quien volvió al teatro después de trabajos como “Parque Lezama” y “¿Qué hacemos con Walter?”.

Premios y reconocimientos

“Empieza con D, siete letras” obtuvo en 2025 el Martín Fierro a Mejor Dramaturgia, reconocimiento otorgado a Juan José Campanella y Cecilia Monti.

Además, en 2026 fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La producción también cuenta actualmente con cinco nominaciones a los Premios ACE: Mejor Dirección para Campanella, Mejor Drama o Comedia Dramática, Mejor Actriz para Fernanda Metilli, Mejor Actor de Reparto para Gastón Cocchiarale y Mejor Música Original para Emilio Kauderer.

Entradas para la función en Bahía Blanca

La presentación en Don Bosco Teatro formará parte de la gira nacional que la obra inició después de su extensa temporada porteña.

Las entradas para la función del 13 de septiembre a las 21 pueden adquirirse mediante Ticketbahia.com. La llegada a Bahía Blanca marcará una nueva escala del recorrido nacional de una producción que ya superó las 300 funciones desde su estreno.