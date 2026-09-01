Sobredosis de Soda llega a Bahía Blanca: cuándo toca y dónde comprar las entradas

Sobredosis de Soda llegará a Bahía Blanca el próximo 6 de septiembre con un show dedicado a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati. La presentación será desde las 21 en el Teatro Don Bosco, ubicado en Rondeau 119.

El recital formará parte del “Stereo Tour 2026”, la nueva gira internacional de la agrupación, que contempla presentaciones en Argentina, otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Las entradas para el espectáculo en Bahía Blanca pueden adquirirse de manera online a través de https://ticketbahia.com.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sobredosis de Soda vuelve a presentarse en Bahía Blanca

El espectáculo propone un recorrido por las canciones de Soda Stereo, con una puesta en escena diseñada para recrear el universo musical del grupo que integraron Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Según informó la producción, la propuesta combina la interpretación en vivo del repertorio con una puesta visual renovada y un trabajo centrado en mantener la identidad sonora de las canciones originales.

La banda está liderada por Mariano Albergoli y cuenta con más de 20 años de trayectoria interpretando la obra de Soda Stereo y Cerati.

A lo largo de ese recorrido realizó distintas giras y llevó su espectáculo a escenarios de Argentina y del exterior, con una propuesta basada en el formato de trío y en la recreación de las distintas etapas musicales del grupo.

Una nueva gira internacional en 2026

La fecha en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca será parte de una agenda que durante 2026 llevará a Sobredosis de Soda por distintos puntos de Argentina y Latinoamérica, además de Estados Unidos y Europa.

Desde la organización indicaron que el nuevo tour busca combinar la fidelidad musical con una producción escénica actual, manteniendo como eje central las canciones que marcaron la carrera de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

De esta manera, el público bahiense tendrá una nueva oportunidad de escuchar en vivo parte del repertorio de una de las bandas más influyentes del rock en español.

El show será el domingo 6 de septiembre, desde las 21, en el Teatro Don Bosco, Rondeau 119. Las entradas están disponibles a través de Ticket Bahía, en https://ticketbahia.com.