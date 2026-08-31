El cantante de música RKT Simón Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue detenido el domingo por la mañana por conducir un vehículo sin la patente correspondiente en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre.

Además, efectivos policiales le encontraron un arma de guerra con la numeración limada dentro del mismo.

El artista continúa incomunicado en la Comisaría Tigre 4° - Benavídez, donde pasó la noche, y hoy deberá declarar en la Justicia.

De acuerdo con la información que trascendió, Callejero Fino y su acompañante, identificado como Steven Joel Ricca, circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente, cuando fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

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Según mencionaron algunos medios, iban camino al cumpleaños del cantante y novio de María Becerra, J. Rei, que se celebraba en una quinta en aquella zona.

¿Qué le secuestraron?

La falta de patente en el vehículo llevó a que los efectivos policiales lo inspeccionaran. Durante la requisa, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, por lo que ambos quedaron imputados por la portación ilegal de un arma de guerra.

Callejero Fino continúa incomunicado y deberá declarar ante la Justicia

El abogado del cantante declaró a la prensa que el vehículo circulaba sin patente porque Callejero Fino "estaba grabando un videoclip" y se la quitó para evitar que se viera el número en el mismo.

El artista está a la espera de prestar su declaración en la Justicia en el establecimiento donde está detenido y recibió la visita de su círculo íntimo. La pena por portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses. Además, es un delito no excarcelable.

Años atrás, Callejero Fino ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario. (NA)