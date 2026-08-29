"Guardián", un thriller sueco para el Ciclo de Amantes del Cine

Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine estrenará Guardián, del joven realizador sueco Gustav Möller. Möller (1988) debutó con 'The guilty' (2018) y este es su segundo film.

Simultaneamente ha realizado también series para la televisión.

En su argumento Eva, una idealista funcionaria de prisiones, se enfrenta al dilema de su vida cuando un joven de su pasado ingresa en la prisión donde ella trabaja. Un inquietante thriller psicológico, donde el sentido de justicia de Eva pone en juego tanto su moralidad como su futuro.

-Nominado a Oso De Oro (Mejor Film) en el Festival de Berlín 2024.-Premio al Mejor Cinesta Joven en el Festival de Hong Kong 2024.-11 nominaciones en el Festival de Dinarmarca 2025.-Nominado a Mejor Film en el Festival de Estocolmo 2024.

será estrenado este domingo 30 de agosto y el martes 1 de septiembre, en el Cine Visual, a las 19:30.Por tratarse de una función privada de cine-arte dedicada a cinéfilos, se exige el apagado de celulares antes del inicio de la proyección y no se permite la entrada una vez iniciada la misma.