Camionero llega a Bahía Blanca con una noche de rock, energía y “Pruebas de Contacto”

Hay bandas que se conocen por un hit y otras que se descubren arriba de un escenario. Camionero parece pertenecer a esa segunda categoría: un dúo de rock en castellano que viene construyendo su camino a fuerza de canciones, autogestión y una potente conexión con el público. Este Jueves 3 de Septiembre desde las 21 horas llega por primera vez a Bahía Blanca para presentar Pruebas de Contacto, su nuevo trabajo discográfico.

Camionero propone una combinación de rock crudo, melodías directas y una energía especialmente pensada para el vivo. Sus presentaciones se caracterizan por esa intensidad que convierte rápidamente a quienes llegan por curiosidad en seguidores.

La llegada a Bahía forma parte de la gira Pruebas de Contacto ’26, que comenzó después de una presentación contundente en el Teatro Flores, donde el dúo agotó dos fechas. El nuevo álbum es el tercer trabajo discográfico de Camionero y profundiza una identidad sonora marcada por un sonido más crudo y expansivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La presentación en el Rossini será una de las escalas de una extensa gira que durante septiembre también llevará a Camionero por Neuquén, Bariloche, Tandil, Olavarría, Formosa, Corrientes, Posadas, San Luis, Mendoza y San Juan.

Las entradas se encuentran disponibles online a través de TicketBahia.com