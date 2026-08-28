La Orquesta presenta “Rock Nacional Sinfónico” con invitados especiales y una sorpresa

Organismos Artísticos del Sur ofrecerá dos conciertos únicos hoy y mañana a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), dentro de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

¡El rock nacional se vuelve sinfónico! Bajo la dirección del maestro invitado Ramin Bayani, la Orquesta Sinfónica Provincial y grandes artistas nacionales se fusionan en una noche que promete ser inolvidable.

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Agustín "Soy Rada" Aristarán, sorpresa del sábado

Milton Amadeo

Con las voces de Milton Amadeo (28 y 29 de agosto) Laura Celave (28 y 29 de agosto) y un artista sorpresa (29 de agosto), junto a un ensamble de músicos invitados integrado por Julián Caeiro (teclado y arreglos orquestales), Pablo Marino (guitarra eléctrica), Lisandro Diez (bajo eléctrico) y Fernando Tomassini (batería), aportando la fuerza del rock a la riqueza sinfónica.

Fernando Tomassini

El repertorio incluirá grandes éxitos como: “Desarma y sangra” (Charly), “Seguir viviendo sin Tu amor” (Spinetta); “Cactus” (Cerati); “11 y 6” (Fito); “Lunes por la madrugada” (Los abuelos de la nada), entre muchos otros. Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Habrá descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

Laura Celave

Pablo Marino

Rock y sinfonía: un encuentro histórico

Por primera vez en su historia, la orquesta se sumerge en el rock nacional para dar vida a un espectáculo sin precedentes en nuestra programación. Una invitación exclusiva a descubrir cómo la intensidad del rock y la riqueza sinfónica conviven y se potencian en el escenario. El programa rendirá homenaje a figuras emblemáticas como Charly García, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Fito Páez, entre otros, en un cruce único que marcará un hito en nuestra trayectoria.

Director Ramin Bayani