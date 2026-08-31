¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el amor no fuera tan cierto?

¿Cuántas de las cosas que creemos sobre el amor son mentira? Nico Serna llega a Bahía Blanca con una propuesta que mezcla comedia, situaciones reconocibles y momentos de reflexión.

Desde la infancia hasta la adultez, Nico recorre esas ideas, mandatos y expectativas que construimos alrededor del amor y que muchas veces terminan chocando con la realidad. ¿Qué es realmente amar? ¿Cuánto de lo que esperamos de una relación nos pertenece y cuánto viene impuesto desde afuera?

Mentiras sobre el amor invita al público a reírse, emocionarse y, probablemente, verse reflejado en más de una escena. Una experiencia teatral para quienes alguna vez se enamoraron, se desenamoraron, se equivocaron… o todavía están tratando de entender de qué se trata todo esto.

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