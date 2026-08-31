¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el amor no fuera tan cierto?
El reconocido artista presenta “Mentiras sobre el amor”, un unipersonal que combina humor, emoción y reflexión para hablar de los vínculos, las relaciones y esas ideas que todos alguna vez dimos por ciertas. La función será el Domingo 25 de Octubre en el Teatro Don Bosco.
¿Cuántas de las cosas que creemos sobre el amor son mentira? Nico Serna llega a Bahía Blanca con una propuesta que mezcla comedia, situaciones reconocibles y momentos de reflexión.
Desde la infancia hasta la adultez, Nico recorre esas ideas, mandatos y expectativas que construimos alrededor del amor y que muchas veces terminan chocando con la realidad. ¿Qué es realmente amar? ¿Cuánto de lo que esperamos de una relación nos pertenece y cuánto viene impuesto desde afuera?
Mentiras sobre el amor invita al público a reírse, emocionarse y, probablemente, verse reflejado en más de una escena. Una experiencia teatral para quienes alguna vez se enamoraron, se desenamoraron, se equivocaron… o todavía están tratando de entender de qué se trata todo esto.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de openshow.com.ar