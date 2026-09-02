Cuatro días, cinco propuestas y una excusa perfecta para salir

Septiembre arranca con una cartelera cargada y varias propuestas para quienes quieran aprovechar el fin de semana para salir, escuchar música en vivo o disfrutar de una buena noche de teatro. Entre Jueves y Domingo, Bahía Blanca tendrá opciones para distintos gustos y generaciones.

CAMIONERO: rock, potencia y una nueva parada de la gira nacional.

El dúo de rock integrado por Joan Manuel Pardo y Santiago Luis llega a Bahía para presentar “Pruebas de Contacto”, su tercer trabajo discográfico, en el marco de una extensa gira por el país. El álbum profundiza su identidad sonora con un sonido más crudo y expansivo, mientras que el vivo combina nuevas canciones con temas que ya son parte de su recorrido.

Jueves 3 de Septiembre | 21 hs. | Teatro Rossini.

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EL HOMBRE INESPERADO: un encuentro que puede cambiarlo todo.

El Viernes llega al Teatro Don Bosco El hombre inesperado, la obra de Yasmina Reza protagonizada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez.

La historia propone un viaje en tren, dos desconocidos y un encuentro inesperado que comienza a revelar pensamientos, recuerdos y emociones. Suspenso, misterio, humor y giros sorprendentes se combinan en una obra que invita al espectador a preguntarse cuánto hay de azar y cuánto de destino.

Viernes 4 de Septiembre | 21 hs. | Teatro Don Bosco.

SEREBRIOS: celebra 36 años de punk.

El Sábado será una noche especial para la escena musical bahiense. Serebrios, banda histórica del punk rock local, celebra sus 36 años de trayectoria con un show aniversario junto a Lash Out y Sr. Niño.

Una fecha pensada para reencontrarse con una banda que forma parte de la historia del under bahiense y que mantiene intacta su actitud después de más de tres décadas.

Sábado 5 de Septiembre | 20 hs. | Complejo Bailotage.

CAMPEDRINOS: mate, folklore y nuevas generaciones

También el Sábado, pero en el Teatro Don Bosco, llega Campedrinos con Mate y Folklore Tour. El dúo representa a una nueva generación del folklore argentino y llega después de haber sido reconocido con el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y de conquistar al público del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La propuesta combina canciones propias, nuevas versiones y una mirada actual sobre la música de raíz argentina.

Sábado 5 de Septiembre | 21 hs. | Teatro Don Bosco.

SOBREDOSIS DE SODA: una noche para revivir a Soda Stereo

El Domingo será el turno de Sobredosis de Soda, que llega con su Stereo Tour 2026, un homenaje a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

El espectáculo propone una experiencia en vivo que busca recrear el universo sonoro y visual de Soda, con un repertorio pensado para recorrer sus grandes canciones y conectar con varias generaciones de fanáticos.

Domingo 6 de Septiembre | 21 hs. | Teatro Don Bosco.

Para conocer más sobre cada espectáculo y comprar entradas, ingresá a openshow.com.ar