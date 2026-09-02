“Señorita Tango”, una noche dedicada al 2x4 en Bahía Blanca

La cantante Mili Sayen presentará este sábado una nueva propuesta artística titulada “Señorita Tango”, un show íntimo y dedicado a los amantes del tango.

La presentación tendrá lugar desde las 21 en Estación Viskaya, donde Sayen estará acompañada por la participación especial de Alma Rodríguez Marcantoni y Benjamín Reina, integrantes de Justicia Gaucha.

El espectáculo toma su nombre de una idea original de Carmen Barbieri y propone una velada con música, tango y una ambientación especialmente preparada para la ocasión.

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Las entradas tienen un valor de $12.000 y pueden reservarse al 291 649-3888. También se informó que las reservas se realizan mediante el alias mili.luli.edgar, a nombre de Valeria Paola Oliva.