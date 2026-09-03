Fito Páez, entre la memoria y el presente: una vida que sigue convirtiéndose en canciones

A los 63 años, el músico rosarino continúa transitando una carrera que ya supera las cuatro décadas y que lo convirtió en una de las figuras fundamentales del rock argentino y de la música en español. Ahora, su historia vuelve a estar en primer plano con el estreno de “Fito Páez: El mundo cabe en una canción”, el documental que Netflix estrena este jueves 3 de septiembre.

La película, dirigida por Matías Gueilburt, propone una mirada diferente a la tradicional biografía musical. En lugar de recorrer su carrera de manera estrictamente cronológica, parte del presente de Páez para volver sobre distintos momentos de su vida y su obra. Grabaciones, ensayos, conciertos, viajes, material de archivo y conversaciones íntimas construyen el retrato de un artista que revisita sus propios recuerdos a través de las canciones.

El punto de partida es una pausa inesperada. En 2024, un accidente doméstico que le provocó la fractura de cinco costillas obligó a Fito a interrumpir parte de su actividad y a detener, al menos por un momento, el ritmo frenético de una vida acostumbrada a los escenarios, los estudios y las giras. Esa interrupción terminó convirtiéndose también en una oportunidad para mirar hacia atrás.

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Y es justamente allí donde aparece una de las claves del documental: la música como una forma de memoria.

Porque en el universo de Fito Páez, las canciones nunca fueron solamente canciones. En ellas conviven Rosario, los afectos, las pérdidas, los amores, las amistades, los excesos, los fracasos y también la necesidad permanente de volver a empezar. La propia película busca mostrar esa conexión entre la vida y la obra, con un registro cercano y sin la distancia habitual de una biografía tradicional.

Fito vuelve a Bahía

En medio de este nuevo capítulo de su carrera, Fito Páez también tiene una cita muy especial con el público de nuestra ciudad.

El próximo Jueves 1 de Octubre, el rosarino llegará al Predio FISA con su “Sale el Sol Tour 2026”, una gira con la que vuelve a recorrer distintos escenarios argentinos y que propone una nueva mirada sobre su extenso repertorio. La fecha figura además en la agenda oficial de conciertos del artista.

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