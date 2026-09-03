En medio del conflicto familiar, Tini reapareció en los escenarios: “Estoy más firme que nunca”

La cantante Tini Stoessel abrió su corazón por primera vez tras el escándalo familiar que desencadenó la solicitud de una auditoría sobre sus bienes adquiridos durante sus más de 15 años de carrera.

"Estoy más firme que nunca", confesó la Triple T cuando habló con sus fanáticos, en el marco de la primera presentación musical en México después de la polémica.

Visiblemente emocionada por volver a subirse a los escenarios y sin obviar los rumores sobre su carrera artística, Tini dejó en claro que no planea dar ningún paso al costado. "Yo de acá no me voy a ir", sentenció.

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Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a su equipo, el cual ha declarado previamente que son "como su familia", y a su prometido, Rodrigo De Paul.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, agregó.

El espectáculo contó con la particularidad de la ausencia de "Pa" y "Ángel", dos de sus canciones dedicadas a su padre Alejandro Stoessel, lo que confirmaría de manera indirecta el estado de su relación actual.

Tini Stoessel y su familia quedaron bajo la lupa cuando una auditoría reveló que las ganancias realizadas por las giras, la cartelera musical, los proyectos audiovisuales y las publicidades son percibidas por distintas sociedades internacionales a nombre de Alejandro Stoessel, padre y exmanager de la cantante.

A su vez, la artista, aparentemente, no tenía acceso directo a los fondos y solo facturaba a las empresas a pedido de su padre. Otro de los datos es que su padre Alejandro dejó de representarla legalmente hace aproximadamente 8 meses. (NA)