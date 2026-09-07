Pablito Castillo llega a Bahía: una noche de humor para cortar la semana

Después de recorrer distintas ciudades del país, Pablito Castillo llega finalmente a Bahía Blanca con “La risa que me parió”, su espectáculo de humor que nació de la frescura y el estilo que lo convirtieron en uno de los comediantes con mayor presencia en redes sociales.

La propuesta lleva al escenario muchas de esas situaciones que forman parte de la vida cotidiana —la familia, las relaciones y las costumbres argentinas— pero suma personajes, sketches, cambios de vestuario e interacción con los espectadores para convertirlas en una experiencia especialmente pensada para el vivo.

Con la agenda de septiembre ya en marcha, el humor aparece como una buena excusa para cortar la semana y compartir un rato entre amigos, en pareja o en familia.

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