Las expectativas de contratación en la Argentina aumentan 10 puntos para el último trimestre del año

El mercado laboral en la Argentina proyecta un cierre de año en alza, con un crecimiento de 10 puntos porcentuales en las expectativas de contratación por parte de las empresas para el último trimestre del año.

En la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, en la que se consultó a más de 700 empleadores a nivel nacional, el país registró una Expectativa Neta de Empleo (ENE) ajustada estacionalmente en 16%.

Esta cifra, que mide los planes de contratación entre octubre y diciembre, representa un repunte de 10 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior y una mejora de 11 puntos en comparación con el mismo período del año pasado.

Según las organizaciones participantes, esta tendencia expansiva en las plantillas está fuertemente influenciada por la generación de nuevos puestos y el crecimiento propio de las empresas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A pesar de la mejora del indicador, Argentina se mantiene por debajo del promedio global, que alcanza el 29%, compartiendo posición con Bélgica e Italia, pero evidencia una leve mejora en las últimas mediciones después de dos años en el fondo de la tabla. Actualmente, el país está en la ubicación 27 de 42 naciones.

Al desglosar las proyecciones de los empleadores argentinos sobre cómo prevén que variarán sus dotaciones de personal en los meses venideros, el informe arroja que un 35% de las empresas planea incrementar su plantilla de personal y un 42% no prevé realizar cambios en sus equipos.

Por su parte, un 21% proyecta reducir su personal, señalando de forma mayoritaria que los desafíos económicos actuales representan el principal motivo para considerar estas reducciones. Mientras que el 2% restante no está seguro de los movimientos que implementará.

Respecto al tamaño de las organizaciones, el mayor impulso de contratación proviene de las grandes corporaciones, donde las firmas que cuentan con plantillas de 1.000 a 4.999 trabajadores reportan las expectativas de empleo más altas para el último trimestre del año.

Asimismo, el informe refleja que el optimismo de contratación no se distribuye de manera uniforme, sino que muestra polos muy marcados según la actividad económica y la ubicación geográfica.

Los empleadores de la Patagonia reportan las expectativas más sólidas del país con una ENE del 27%. Le siguen el NEA con un 23%, el NOA con un 15%, Cuyo con un 14%, el AMBA con un 12% y, en último lugar, la región Pampeana con un ENE del 11%.

La demanda de mano de obra estará apuntalada principalmente por el sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales, que exhibe una expectativa del 36%. Esta actividad, en conjunto con el sector de Finanzas y Seguros (28%), encabeza las proyecciones más fuertes para el último tramo de 2026.

Con respecto a la contratación de perfiles de primer empleo, el trabajo de ManpowerGroup expuso que el 37% de los empleadores consultados afirman que la contratación de trabajadores de nivel inicial está creciendo en comparación con 2025. En tanto que un 34% sostiene que disminuye la contratación y un 24% asegura que se mantiene sin cambios.

Entre los principales motivos de los que deciden reducir estas incorporaciones se encuentran la falta de experiencia requerida para los puestos, la automatización de tareas de soporte mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la escasez de habilidades técnicas.

Asimismo, el reporte puntualizó que las persistentes presiones sobre los costos obligan a muchas empresas a priorizar candidatos con mayor experiencia que puedan ser productivos de manera inmediata.

En lo relativo a los procesos de selección, las empresas reportan ritmos dispares en comparación con el año anterior. Mientras que un 27% asegura que ahora cubre sus vacantes más rápido, un 36% señala que demora el mismo tiempo y otro 36% afirma que el proceso se ha vuelto más lento. (N/A)