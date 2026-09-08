Capital Humano activó un beneficio para jóvenes: requisitos y quiénes pueden acceder

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, habilitó la inscripción a las Becas Progresar, una asistencia destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o continuar con su formación.

El programa establece un monto de $35.000 mensuales, por lo que las doce cuotas correspondientes a la primera convocatoria representan un total anual de $420.000.

Las Becas Progresar cuentan con diferentes líneas y establecen límites de edad según el tipo de formación. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, el rango es de 16 a 24 años.

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En el caso de los estudios superiores, pueden acceder los ingresantes de 17 a 24 años, mientras que el límite se extiende hasta los 30 años para los estudiantes avanzados.

La línea de formación profesional comprende a personas de 18 a 24 años. Sin embargo, el límite se amplía hasta los 35 años para quienes no tienen empleo formal.

Por su parte, quienes estudian la carrera de enfermería no tienen límite de edad para realizar la inscripción.

Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar

Además de cumplir con los rangos de edad correspondientes a cada línea, los aspirantes deben reunir una serie de condiciones para solicitar el beneficio.

Los principales requisitos son:

Ser argentino nativo o naturalizado.

Contar con al menos dos años de residencia, cuando corresponda.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Cumplir con la edad establecida para la línea solicitada.

Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.ç

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

El monto previsto para los titulares de las distintas líneas es de $35.000 por mes. Al considerar las doce cuotas de la primera convocatoria, la asistencia alcanza los $420.000 anuales.

En el caso de los ingresantes, inicialmente se abona el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica en la institución correspondiente.

Los beneficiarios también pueden consultar virtualmente el estado de su liquidación mediante su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma correspondiente, deben dirigirse a la sección de consultas, donde el sistema informa si existe un pago asignado para el mes en curso. (N/A)