El Gobierno le echó la culpa al kirchnerismo por el resultado de los alumnos en las Pruebas PISA

Luego de que las Pruebas PISA —la principal evaluación educativa internacional— mostraran una fuerte caída de los alumnos secundarios en Ciencias, Lectura y Matemática en los últimos tres años, el Gobierno de Javier Milei salió a echarle la culpa al kirchnerismo.

A través de un comunicado publicado esta mañana por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, la cartera planteó que "los resultados reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, contemplando el recorrido de estudiantes desde 2013".

En ese sentido, sostuvo que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

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El duro comunicado fue publicado a primera hora de este martes, luego de que ayer se conociera que la Argentina quedó en el puesto 72 de los 91 países medidos en la evaluación en Ciencias, que fue la principal área de esta edición.

Si en el país ya se venía hablando de una crisis educativa, los resultados de la última prueba PISA muestran que el deterioro se profundizó aún más. En los últimos tres años, los estudiantes argentinos empeoraron su desempeño en Ciencias, Matemática y Lectura.

Aunque el promedio de los países de la OCDE también cayó, el retroceso argentino fue considerablemente mayor. El 48,8 % de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico en el conjunto de las tres áreas evaluadas.

Esos adolescentes no logran interpretar información sencilla en un gráfico, comprender textos simples y calcular relaciones básicas de precio por unidad. Se trata de capacidades necesarias para desenvolverse en situaciones cotidianas y seguir aprendiendo, señalan los autores del informe que se dio a conocer este martes.

El Gobierno apuntó a correr el foco de la caída registrada en los últimos tres años —que toman la gestión educativa desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada— y planteó que la prueba reflejaría "el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno".

También sostuvo la idea de que los resultados se inscribirían "en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000. La caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y, en la Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo".

Además, el ministerio de Sandra Pettovello adujo que el descenso en Lectura fue pronunciado a nivel mundial y señaló que la OCDE detectó un fenómeno global al que denominó "lectores apresurados", en relación a "estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta" y que ese comportamiento se duplicó entre 2018 y 2025. (Clarín)