En la era Milei se perdieron 241 mil puestos de trabajo privado: solo creció en tres provincias

Sólo tres provincias argentinas tienen actualmente más empleo privado registrado que en noviembre de 2023. Además, desde ese momento en todo el país se perdieron aproximadamente 241.000 puestos asalariados privados.

Según un informe de PensarLab, de la Fundación Pensar, a mayo de 2026 el empleo asalariado privado registrado acumulaba una caída del 3,8% respecto de noviembre de 2023.

Las únicas excepciones fueron tres provincias: Neuquén, con un crecimiento del 7,6%; Río Negro, con una mejora del 3,4%, y San Juan, con un incremento del 0,4%.

En cuanto a la actividad económica, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento durante 2024: Neuquén encabezó la expansión con 11,3%, Córdoba (4,5%), Santa Fe (3,1%), Entre Ríos (0,4%) y La Pampa (0,4%).

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En el extremo opuesto se ubicaron Tierra del Fuego, con una contracción del 13,1%; Formosa, con 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%, y Chaco, con el 6,3%.

El estudio identifica a Neuquén como el caso de mayor despegue productivo, impulsado por Vaca Muerta y su impacto sobre la inversión, los salarios y el empleo.

Córdoba aparece, en cambio, como la jurisdicción con la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social, mientras que Río Negro se consolida como nuevo polo de inversión y empleo y San Juan muestra potencial de transformación asociado principalmente al desarrollo minero.

El estudio analizó la situación de las 24 jurisdicciones mediante indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad.

El trabajo plantea que la Argentina comienza a exhibir una nueva geografía económica, en la que la energía, la minería, el agro y las exportaciones adquieren un peso creciente y generan fuertes diferencias entre las provincias.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el informe, que advierte que el nuevo escenario beneficia especialmente a los distritos con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora.

En contrapartida, el cambio representa mayores desafíos para las provincias más dependientes del consumo, la construcción, la industria orientada al mercado interno y el empleo público.

Más de US$46.000 millones en proyectos del RIGI

El nuevo mapa productivo también comienza a reflejarse en la distribución territorial de las inversiones.

A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$46.709 millones, asociados a aproximadamente 95.175 empleos directos e indirectos.

La mayor parte de esas inversiones corresponde a proyectos de minería, petróleo y gas, concentrados especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana.

Según se indicó, esta concentración constituye uno de los principales desafíos para los próximos años: la Argentina podría crecer y, simultáneamente, profundizar sus desigualdades territoriales.

El informe sostiene que las provincias que consigan combinar inversión y generación de empleo privado con orden fiscal y mejoras en pobreza, educación, seguridad y servicios públicos serán las que queden mejor posicionadas dentro de la nueva geografía económica del país. (con información de NA)