Leila Gianni se fue de LLA: “Está dejando a muchos argentinos afuera, no escucha al pueblo”

La concejala de La Matanza Leila Gianni comunicó este miércoles, a través de su cuenta en la red social X, su renuncia a la pertenencia a La Libertad Avanza (LLA) y rompió definitivamente con el presidente Javier Milei. “Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, escribió en el mensaje que acompañó un hilo de ocho imágenes.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza. Es una decisión profundamente meditada. No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”, sostuvo en la primera de las publicaciones.

En el resto del hilo, Gianni buscó diferenciar sus críticas del rumbo económico del Gobierno. “Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, planteó, y agregó: “Sí, había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad. Sí, había que combatir a los militantes del hambre. Los combatí y los sigo combatiendo”. Pero, aclaró, “la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”.

La concejala también salió al cruce de las críticas por su despliegue territorial en La Matanza: “Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato. Estar cerca del vecino, caminar los barrios y recorrer la Provincia de Buenos Aires no puede ser estigmatizado. La política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección”. Y cerró con un cuestionamiento directo a la dirigencia partidaria: “La política no puede ser un negocio personal. No estoy dispuesta a aceptar que se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos”.

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Gianni, de pasado militante en el kirchnerismo y La Cámpora, se sumó a la gestión libertaria como subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Desde ese cargo incluso llegó a tener fuertes discusiones con el dirigente social Juan Grabois, en el marco de la disputa del Gobierno con los movimientos sociales y piqueteros.

En julio de 2025 fue confirmada como primera candidata a concejal de LLA en La Matanza, distrito donde protagonizó un cruce público con el intendente peronista Fernando Espinoza.

Tras asumir su banca en diciembre de ese año, rompió el mismo día con el bloque oficial de LLA y conformó, junto a legisladores del PRO, un monobloque bajo el nombre “Alianza Libertad Republicana”. En esa oportunidad acusó al armador bonaerense Sebastián Pareja y a la conducción local del partido, encabezada por Luis Ontiveros y Lorena Ramos, de dejarla sin respaldo ni recursos de campaña, mientras su entorno remarcaba que contaba con el respaldo directo del presidente Milei. (con información de TN)