Con la presencia del canciller Pablo Quirno, el Mercosur debatió el acuerdo con la Unión Europea

El canciller argentino, Pablo Quirno, participó de una reunión informal del Mercosur en Montevideo, donde los ministros de Relaciones Exteriores analizaron la distribución de las cuotas de exportación contempladas en el acuerdo con la Unión Europea.

La cumbre se desarrolló en el Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y fue convocada por ese país en ejercicio de la presidencia pro tempore del bloque.

Además de Quirno, participaron Héctor Huanca, de Bolivia; Mauro Vieira, de Brasil; Rubén Ramírez Lezcano, de Paraguay; y el anfitrión Mario Lubetkin, de Uruguay.

Durante el encuentro, los cancilleres repasaron la agenda interna del Mercosur y las prioridades de los Estados Partes en materia de relacionamiento externo.

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Uno de los principales ejes fue el reparto de las cuotas obtenidas en el entendimiento con la UE, aunque no se anunció un acuerdo definitivo entre los socios.

Además, Quirno y sus pares también avanzaron en la preparación de las actividades previstas entre el 2 y el 4 de diciembre, cuando Uruguay completará su período al frente del bloque regional.

Tras la reunión, Lubetkin destacó el clima “franco y fraterno” de las conversaciones y aseguró que el proceso de integración continúa avanzando. Según sostuvo, el objetivo es que en el futuro haya “más Mercosur”.

La participación de Quirno se produjo en medio de las negociaciones comerciales abiertas por la implementación del acuerdo con la UE y tras las recientes tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva. (Ambito)