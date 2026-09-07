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Causa Malvinas.

“Los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, afirmó un ministro israelí en sus redes

El ministro de Seguridad Nacional de ese país, Itamar Ben Gvir, le pidió al primer ministro, Benjamín Netanyahu, "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa".

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió el lunes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, “reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas” e “imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa”.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, señaló el funcionario israelí en su cuenta de X.

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Ben Gvir sostuvo que “los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, indicó Ben Gvir.

En una primera reacción a esta postura, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, dijo en X: “El ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”. (NA)

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