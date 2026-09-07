Los gremios universitarios paran de nuevo este martes y profundizan el plan de lucha

Sin contactos con el Gobierno y bajo la promesa de profundizar un plan de lucha, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), en conjunto con las agrupaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, volverán a paralizar este martes las casas de altos estudios públicas del país.

Los dirigentes gremiales piensan avanzar en un esquema de paros continuos ante la falta de diálogo con la administración libertaria.

Entre otros motivos, la disposición de la huelga obedece al fracaso de la paritaria del sector y al rechazo de la oferta salarial del 3% presentada por la gestión de Javier Milei. En concreto, es el reclamo medular ya que plantearon que la propuesta resulta insuficiente frente a un retraso salarial que estiman en un 32% solo de 2026.

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En este marco, la medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario —vigente desde hace más de 300 días— y de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como actualizar las becas estudiantiles.

"El Gobierno ofrece un 3% cuando el aumento salarial que resta otorgar para recuperar lo perdido ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN y uno de los referentes de la CGT.

Asimismo, Ricci ratificó la continuidad de las acciones gremiales para los próximos días: "Vamos a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima continuaremos con nuevas medidas de protesta y visibilización, hasta que el Gobierno cumpla la ley. No estamos defendiendo solamente nuestros salarios: estamos defendiendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro".

Finalmente, el dirigente remarcó el respaldo de la sociedad argentina a los reclamos del sector universitario, al tiempo que advirtió que la situación afecta el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, a investigadores y a la comunidad académica en general.

En el oficialismo, en tanto, responden que los sindicatos “juegan deliberadamente” para la oposición luego de realizar ofertas salariales que, consideraron, se encuentran encima del promedio de la inflación.

Uno de los funcionarios al tanto de las conversaciones con los gremios de la educación superior expresó que sus referentes apuestan al desgaste del oficialismo. Y, paralelamente, a generar un escenario similar al de 2025, año en el que la oposición en el Congreso consiguió mayoría para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los ejes de la pelea. (NA)