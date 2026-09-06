Huracán sale a la ruta primera vez en el Torneo Regional y visita a Ferro de Olavarría

Huracán de Ingeniero White visita esta tarde a Ferrocarril Sud de Olavarría por la segunda fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El Globo se presentará desde las 15.30 en el Domingo Colasurdo, con arbitraje de Alfredo Espíndola.

Se tratará de la primera visitantía del equipo dirigido por Mauro Brunelli, que debutó el pasado domingo con un triunfo en el remozado Bruno Lentini.

En su cancha, el Cangrejo venció a Sarmiento de Pigüé (tendrá fecha libre) por 1 a 0, con gol de Tomás Segovia sobre el final.

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Además, ayer igualó ante San Francisco por 1 a 1 en el cotejo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Para esta tarde, Huracán viajó con la siguiente delegación: Matías Salvarezza, Hernán Herrera, Matías Mayo, Facundo Reynoso, Facundo Aguirre, Eric Lischeske, Gianfranco Rossi, Leonel Navarro, Antonio Andragñez, Tomás Segovia, Enzo Robles, Fabián Dauwalder, Agustín Seisdedos, Héctor Zabala, Walter Linares, Dan Brian Scalco, Jonathan Munives e Iván Agudiak.

Ferro, por su parte, hará su estreno en el torneo, tras tener fecha libre en la jornada inaugural.

A la espera del debut, el pasado viernes el Carbonero presentó al plantel y la indumentaria homenaje que utilizará para esta competencia.

La misma rinde homenaje a Dante y Torcuato Emiliozzi, emblemas del deporte nacional por lo hecho en el Turismo Carretera, y quienes fueran socios de la entidad.