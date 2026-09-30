También en Europa: Villarruel llegó a España para participar del Foro Parlamentario Iberoamericano

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a España para participar el 1° y 2 de octubre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, un evento que reunirá a representantes parlamentarios de los países que conforman la comunidad iberoamericana.

La titular del Senado compartió este miércoles sus compromisos en el país europeo a través de su cuenta de Instagram. "Me reuní en el Senado de España con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano", expresó y precisó: "Asistí junto a los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Moverse Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal)".

"Allí nos recibió el presidente del Senado de España, Pedro Rollán", agregó y contó: "Tuvimos un encuentro para fortalecer los vínculos entre nuestros países, compartir experiencias y seguir trabajando por una Iberoamérica unida basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional", afirmó.

La sesión inaugural será el jueves 1° de octubre a las 10 horas en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. Hablarán el presidente de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, y el titular del Senado español, Pedro Rollán. El cierre estará a cargo del rey Felipe VI.

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Luego se llevarán a cabo distintas conferencias relacionadas con los principales desafíos de las democracias contemporáneas. La directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, se centrará en el impacto de la inteligencia artificial; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity se enfocará en las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos.

Además, el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, analizará las amenazas híbridas y la desinformación en los conflictos armados; la catedrática Tània Verge i Mestre expondrá sobre las brechas de igualdad de género y el titular de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, hablará sobre el rol de la diplomacia parlamentaria frente a los desafíos geopolíticos actuales.

Villarruel junto al rey Felipe VI

El viernes 2 de octubre la actividad seguirá en el Palacio del Congreso de los Diputados con una sesión plenaria. Allí se presentarán las conclusiones a las que se llegaron en las cuatro mesas de trabajo y se desarrollarán las intervenciones de los presidentes de los parlamentos y de los distintos jefes de delegación.

En el cierre se conocerán las conclusiones del encuentro, que conformarán el resultado del trabajo que los parlamentarios realizaron en ambas jornadas. (NA)