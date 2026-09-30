Levantaron el plenario por la Ley de Soberanía cuando Grabois llamó “tontita” a una diputada de LLA

El primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con eje en la cuestión Malvinas, terminó hoy en medio de un fuerte cruce entre el dirigente social Juan Grabois y diputados de La Libertad Avanza, con gritos, insultos y un final abrupto.

La Libertad Avanza había convocado a una reunión informativa para avanzar con el análisis de la iniciativa impulsada por el Gobierno, pero el encuentro quedó atravesado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 154 del DNU 70/23 y la denominada Ley de Tierras.

La decisión del máximo tribunal modificó el escenario previsto por el oficialismo y, desde el comienzo, el plenario se convirtió en un intercambio de acusaciones entre legisladores de La Libertad Avanza y sectores de la oposición.

De todos modos, el oficialismo mantiene la intención de realizar otras dos reuniones informativas durante la próxima semana y llevar el proyecto al recinto en una sesión prevista para el 21 de octubre.

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La reunión terminó de manera abrupta cuando el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, decidió levantar el plenario luego de un fuerte intercambio entre Juan Grabois y la diputada libertaria Juliana Santillán.

El dirigente de Patria Grande calificó de “tonta” a Santillán, luego de que la legisladora le recriminara que estaba leyendo el discurso que pronunciaba ante el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

Zapata le pidió a Grabois que se disculpara, pero ante su negativa advirtió que podía cortarle el micrófono. La respuesta del dirigente social fue: “Dejá de apagar el micrófono, facho de mierda”.

El episodio derivó en el levantamiento de la reunión, después de un encuentro que estuvo atravesado por constantes cruces entre oficialistas y opositores.

La tensión había comenzado durante la exposición de la diputada de izquierda Myriam Bregman, quien fue interrumpida por el diputado libertario santacruceño Jairo Guzmán. Grabois reaccionó en defensa de la legisladora y se acercó hasta el lugar donde se encontraba Guzmán.

En ese momento se produjeron forcejeos e insultos entre los legisladores, situación que se agravó cuando el diputado libertario Gerardo Huesen le gritó “cagón” a Grabois.

Ante el desorden, Zapata le reclamó al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que “ponga orden en su bloque”, mientras Grabois le pidió al titular de la comisión que evitara que Guzmán interrumpiera la exposición de Bregman.

Otro momento de tensión se produjo durante la exposición del libertario Federico Pelli, quien fue interrumpido en varias oportunidades por el diputado de Unión por la Patria y exministro de Defensa Agustín Rossi.

El Gobierno defendió el proyecto

En medio de los cruces, la secretaria Legal y Técnica, Paula Tadei, defendió el proyecto y sostuvo que busca “dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente, coordinado y eficiente para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales y los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a amenazas a nuestra soberanía”.

Tadei también recordó la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que establece que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

En ese sentido, afirmó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo constituye “una materialización concreta de ese mandato constitucional”.

A su turno, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, explicó los alcances de las modificaciones previstas sobre actividades vinculadas con recursos naturales.

Stampalija señaló que la Ley 26.659 estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con hidrocarburos, mientras que el nuevo proyecto amplía su alcance a actividades vinculadas con recursos naturales renovables y no renovables. Según explicó, la iniciativa también reemplaza el régimen de inhabilitación administrativa por un esquema que contempla distintas sanciones, entre ellas multas y cancelaciones de inhabilitaciones.

Las críticas de la oposición

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés cuestionó el proyecto y vinculó su tratamiento con la política exterior del Gobierno.

“Este proyecto de ley del Gobierno es una devolución de gentilezas a Scott Bessent y a Donald Trump por aquel apoyo a la campaña, cuando decían literalmente que ambicionaban las tierras raras y las riquezas de la Argentina”, sostuvo.

Valdés agregó que, a su entender, “quieren regalar el país al Escudo de las Américas” y vinculó el debate con el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

Por su parte, el diputado del MID, Eduardo Falcone, planteó reparos sobre el protocolo militar incluido en la iniciativa.

Falcone sostuvo que el proyecto contempla acciones de defensa que podrían llegar “hasta el derribo de un avión o hundimiento de un buque hostil” por decisión del Presidente o del ministro de Defensa.

El legislador cuestionó que, ante una eventual situación de ese tipo, el texto no contemple la participación del Congreso prevista por la Constitución Nacional y señaló que propuso un procedimiento complementario para cumplir con esa disposición.

Según Falcone, el oficialismo manifestó que revisará ese protocolo.

Tras el primer plenario, el oficialismo deberá definir cómo continúa el tratamiento de la iniciativa, mientras persisten las diferencias políticas en torno al proyecto y al impacto del fallo de la Corte Suprema sobre la legislación vinculada con las tierras rurales. (con información de NA)