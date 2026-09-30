Coloquio de IDEA: Milei dijo que en 2027 habrá que elegir entre un “país grande o uno miserable”

El presidente Javier Milei aseguró este miércoles ante los empresarios reunidos en el 62 Coloquio de IDEA que el año próximo los argentinos tendrán que "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia"

"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", enfatizó Milei, que se conectó por zoom desde París, Francia, donde encabeza el Argentina week.

El mandatario nacional aseguró que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período" y pidió "paciencia" para ver el crecimiento del país.

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"Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo", explicó Milei, aunque aclaró que su "programa es seguir creciendo".

En la comunicación, Milei explicó su gobierno toma "medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico", pero pidió entender también "las variables políticas".

"Enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo", recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como "la máquina de impedir".

"Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años", subrayó Milei, entrevistado por el periodista José Del Río, tras ser presentado por el presidente del evento, y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon.

El Presidente prometió que si en 2027 gana las elecciones, va a "redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer mucho más".

"La Argentina podría converger en 35, 40 años, pero eso requiere trabajo sistemático, existen chances de acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, pese a los energúmenos que tenemos enfrente y no tienen problema en romper todo", aseguró. (NA)

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