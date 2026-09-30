Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por circular en una camioneta con pedido de secuestro

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis, tras un control policial que detectó que circulaba en una camioneta con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur. Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades ordenaron el secuestro del vehículo.

El diputado nacional y dirigente de La Cámpora se dirigía hacia San Juan, donde este jueves tiene prevista una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes.

El vehículo, un Honda CR-V, figuraba en el oficio de pedido de la causa Hotesur, a nombre de Máximo Kirchner.

El pedido de secuestro data de febrero de 2019 y firmado por el juez federal Julián Ercolini. En ese documento se dispuso retener una serie de vehículos incluidos en un listado, pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.

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El procedimiento realizado en Justo Daract ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestró una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4 vinculada con la misma causa.

El operativo se llevó a cabo el martes sobre la ruta provincial Nº 1, en el puesto de control de Los Molles. El vehículo circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo.

De acuerdo con el parte oficial difundido por la Policía de San Luis, la RAM figura a nombre de Cristina Kirchner y también contaba con un pedido de secuestro.

Durante el control, la fuerza constató que el actual propietario del vehículo es un hombre que reside en San Luis. El informe del procedimiento identificó al conductor como un vecino de Cortaderas, de 38 años.

Según la información oficial, la camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes instaladas en el pórtico de Santa Rosa del Conlara, que forma parte del Anillo Digital Federal.