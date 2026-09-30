Milei inicia su visita a París y desde allí expondrá en el Coloquio de IDEA

El presidente Javier Milei iniciará este miércoles su actividad en la ciudad de París, Francia, para encabezar el “Argentina Week” y reunirse con su par Emmanuel Macron, mientras que además dará un discurso de manera virtual para el Coloquio de IDEA que se celebrará en Mar del Plata.

El avión ARG01 con Milei a bordo, despegó este martes a las 22:10 desde Aeroparque y tiene previsto aterrizar en Gran Canaria para una escala técnica este miércoles a las 12:09 hora local (7:09 de Buenos Aires).

Allí se estima que podría estar una hora y media o dos y luego partiría hacia París, por lo que serían tres horas más de vuelo.

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Tal como confirmaron fuentes oficiales y la organización, el jefe de Estado se hará presente en la edición 62° del Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se desarrollará este miércoles y hasta el viernes inclusive en Mar del Plata, Buenos Aires.

La intención es que, desde París, el economista ofrezca un discurso este miércoles a las 18:30 sobre el panorama económico de la Argentina, en el cierre de la primera jornada del evento empresario, cuyo lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

En relación con la gira internacional del jefe de Estado, partía este martes por la noche a la capital francesa.

El miércoles, Milei tendrá actividades por el Argentina Week, mientras que el jueves disertará en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); luego tendrá una reunión con empresarios y, por último, otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

No estará solo, ya que lo acompañará una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios. El objetivo es exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

El evento, denominado Argentina Week, tendrá lugar entre el este miércoles y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

De parte del Gobierno, también formarán parte de la comitiva la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud; y el canciller Pablo Quirno.

La agenda priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos.

Entre las figuras internacionales confirmadas están el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol; el CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de Eni, Claudio Descalzi, quienes integrarán el bloque dedicado a Argentina LNG junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Además de los integrantes del gabinete nacional, la representación argentina contará con gobernadores provinciales y directivos de compañías como Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud y Aeropuertos Argentina.

De esta manera, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores confirmados en la comitiva son Rolando Figueroa, de Neuquén; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (NA)