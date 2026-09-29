CFK: sus abogados insistieron ante la ONU para que se revise su condena en la causa Vialidad

La defensa de Cristina Kirchner presentó este martes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo escrito para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y solicitar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Concretamente, lo que presentaron sus abogados es una adenda a a comunicación individual que se radicó anteriormente.

Rafael Valim, uno de los abogados de la expresidenta, confirmó que con esta adenda “se informa al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación de Cristina Kirchner"

En ese sentido señaló que "primero, denuncia actos de intimidación posteriores a que se hiciera pública la presentación ante el Comité. Segundo, aporta una nueva prueba surgida de documentación oficial de la causa Cuadernos, que contradice un fundamento central de la condena en la causa Vialidad. Tercero, denuncia más intimidación, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de CFK , en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, detalló el abogado.

El equipo jurídico de la expresidenta, integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. La presentación ante Naciones Unidas se suma a las distintas acciones impulsadas para intentar revertir las consecuencias de la sentencia.

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En la presentación ante el Comité, se solicitó la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.

Los abogados aclararon, en conferencia de prensa, que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.

Rafael Valim, uno de los abogados de Cristina Kirchner

Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.

El abogado español calificó la condena a la expresidenta de “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”. (TN)