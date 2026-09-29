De la inseguridad al Papa: se reunió la mesa política del Gobierno

La mesa política del Gobierno mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se analizaron cuestiones vinculadas a la seguridad nacional y distintos temas de la agenda legislativa.

Participó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a quien se analizó con preocupación la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos.

En ese marco, se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto.

En este mismo ámbito, se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa, con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

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En relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La sede de la reunión fue la Casa Rosada

La reunión tuvo lugar en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Francia para encabezar la Argentina Week y reunirse con su par Emmanuel Macron, y en medio de la preocupación por la situación económica, tras la suba del riesgo país a casi 630 puntos básicos, el máximo valor en los últimos seis meses.

Por lo pronto, como es habitual ya que se encontrará su hermana, el jefe de Estado no asistió a a la reunión y acudirá esta tarde a la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al golfista Adolfo Cambiaso, acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en el Palacio Libertad. (C5N)