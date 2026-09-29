Argentina recibió seis nuevos aviones F-16: “Son estratégicos para nuestra defensa”

El ministro de Defensa, Carlos Presti, recibió este martes en el Área Material Río Cuarto, Córdoba, la segunda tanda de aviones de combate F-16 Fighting Falcon, que el Gobierno compró a Dinamarca con la coordinación de Estados Unidos.

Los seis cazas con capacidad supersónica aterrizaron en Córdoba tras cruzar el Atlántico, en un viaje que incluyó paradas técnicas en Zaragoza, las Islas Canarias y luego Natal, al norte de Brasil. Con esta incorporación, la Fuerza Aérea ya incorporó 12 de los 24 F-16 que el Ejecutivo compró a Dinamarca por US$300 millones. De acuerdo a lo pautado, la docena restante debería arribar al país entre 2027 y 2028.

“La llegada de estos F-16 vuelve a demostrar el valor de una capacidad que muchas veces trabaja fuera del centro de la escena, pero que es estratégica para la defensa. En un país de las dimensiones de Argentina, permite sostener operaciones, ampliar el alcance de nuestras fuerzas, y hacer posible que otras capacidades lleguen donde deben estar”, enfatizó Presti.

Junto a él, presenciaron la llegada de los aviones en la base cordobesa de Río Cuarto el embajador norteamericano, Peter Lamelas, y las principales autoridades de las Fuerzas Armadas: el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; el titular de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; de la Armada, Juan Carlos Romay; y del Ejército, Oscar Zarich.

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El programa, bautizado Peace Condor (Cóndor de la Paz), apunta a recuperar la capacidad de interceptación supersónica de la Fuerza Aérea, que avanza en simultáneo con el adiestramiento de los pilotos y técnicos que trabajarán con las nuevas unidades.

“Hoy, orgullosos, concretamos el cuarto hito, donde seis nuevos aviones F-16 se integran a las filas de la Fuerza Aérea argentina, para dar defensa y volar los cielos de la República Argentina -celebró Gustavo Valverde-. Esta es una carrera de largo aliento, pero estamos dando pasos firmes, concretos y con una visión clara de hacia dónde va la Fuerza Aérea Argentina”.

Por su parte, Presti destacó el valor estratégico de la incorporación, en sintonía con la orientación de una política de Defensa que busca ser “pacífica, práctica y efectiva”.

“Cuando miramos la Argentina que tenemos por delante, un país con enorme potencial energético, capacidad para producir alimentos para todo el mundo, con recursos estratégicos, infraestructuras críticas, espacio aéreo inmenso, con intereses permanentes en el Atlántico Sur y una proyección natural hacia la Antártida. Cuánto más crezca la Argentina, mayor será el valor de lo que tenemos que proteger”, remarcó.

El primer grupo de seis cazas había llegado en diciembre de 2025, y la Fuerza Aérea empezó a volar los F-16AM en Río Cuarto en marzo de este año.

Esta adquisición es una de las más visibles de un plan de reequipamiento más amplio que busca llevar adelante el Ejecutivo, que recientemente sumó la autorización para la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk por US$38 millones.

En paralelo, el Ejército también avanzó en la compra de 235 blindados Stryker, mientras que la Armada espera los dos aviones de patrulla marítima P-3C Orion restantes entre octubre y junio de 2027. Además, el proyecto de Presupuesto 2027 autoriza al Ejecutivo a endeudarse hasta US$3.500 millones para sumar submarinos y fragatas.

En ese contexto, el Ministerio de Defensa también entregó este martes el primer lote de fusiles ARAD-5 y ARAD-7 destinados a las Fuerzas Armadas, incorporados luego de más de dos años de evaluación técnico-operacional con participación de las tres Fuerzas.

Los nuevos sistemas comenzarán a reemplazar progresivamente a los FAL y M-16 actualmente en servicio, incorporando “una plataforma más moderna, ergonómica y modular, preparada para integrar ópticas y accesorios y adaptarse a distintos escenarios de empleo”, según explicaron desde la cartera que conduce Carlos Presti. (con información de TN)